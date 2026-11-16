Alaska, el viaje de tu vida, de la mano de expertos

Hay viajes que conviene hacer al menos una vez en la vida, y Alaska es uno de ellos: glaciares que se desploman en el mar, ballenas y osos, pueblos de la fiebre del oro y montañas como el Denali. Princess lleva casi seis décadas navegando hasta allí y, según la propia naviera, es la que más pasajeros lleva a Alaska. Por eso Mundomar Cruceros propone descubrirlo con ella, en un crucero Premium y también en viaje completo, con vuelos, hotel y guía en español.

En 2027, Princess presenta su mayor temporada en Alaska: ocho barcos, 187 salidas y cinco lodges propios en el interior del estado.

Por qué Alaska, al menos una vez en la vida

Alaska no se parece a ningún otro destino. El crucero la recorre desde el agua, por el Pasaje Interior, entre fiordos y bosques, con jornadas dedicadas a los glaciares: paredes de hielo azul que se desprenden al mar, como en Glacier Bay o en Endicott Arm y el glaciar Dawes. Entre medias, escalas en pueblos con historia, como Juneau, Skagway, símbolo de la fiebre del oro, o Ketchikan, y la posibilidad de ver ballenas, osos y águilas.

Y quien quiere más puede adentrarse en el interior: el parque nacional de Denali y la montaña más alta de Norteamérica esperan tierra adentro. La temporada va de finales de abril a septiembre.

Princess y Alaska: casi seis décadas de experiencia

Princess navega a Alaska desde 1969, y esa trayectoria se nota. Más pasajeros eligen Princess en Alaska que cualquier otra naviera, y la revista Travel Weekly la ha votado 21 veces como mejor línea de cruceros en Alaska. En 1972 nació además Princess Lodges, su división terrestre, que hoy opera cinco lodges propios, vagones panorámicos de lujo y autocares: Princess no solo lleva a Alaska en barco, también es dueña de la infraestructura para recorrerla por tierra.

La temporada de 2027 será la mayor de su historia en el estado:

Ocho barcos y 187 salidas en 17 itinerarios, desde Seattle, Vancouver, Whittier (Anchorage), San Francisco y Los Ángeles.

85 visitas a Glacier Bay, más que ninguna otra naviera.

28 combinaciones de cruise tours, con estancias en lodges propios y viaje en tren.

Los barcos: ocho para una temporada récord

La flota de Princess en Alaska en 2027 está formada por Star Princess, Coral Princess, Crown Princess, Discovery Princess, Emerald Princess, Island Princess, Royal Princess y Ruby Princess. Star Princess, de la nueva clase Sphere, es el primer barco de su clase que navega por Alaska.

A bordo, el programa North to Alaska acerca la cultura de los pueblos nativos con actividades y experiencias, y en todos los cruceros hacia el norte hay una larga escala en Juneau para disfrutar de la ciudad con calma.

Cruise tours: el Alaska que no se ve desde el barco

Un cruise tour combina un crucero de siete días entre Vancouver y Whittier con varios días por tierra, en lodges propios de Princess y con traslados incluidos. La naviera se encarga de toda la logística, desde el equipaje hasta los trayectos, y cuenta con su propio servicio de tren, Direct-to-the-Wilderness, que lleva a los viajeros desde el puerto hasta la zona de Denali el mismo día, en vagones panorámicos de techo de cristal.

Los cinco lodges de Princess son la base de la aventura:

Denali Princess Wilderness Lodge : a una milla de la entrada del parque nacional de Denali, punto de partida para excursiones.

: a una milla de la entrada del parque nacional de Denali, punto de partida para excursiones. Mt. McKinley Princess Wilderness Lodge : con vistas a las montañas de la zona.

: con vistas a las montañas de la zona. Kenai Princess Wilderness Lodge : en la península de Kenai, cerca del parque nacional de Kenai Fjords.

: en la península de Kenai, cerca del parque nacional de Kenai Fjords. Copper River Princess Wilderness Lodge : en el entorno del parque nacional de Wrangell-St. Elias.

: en el entorno del parque nacional de Wrangell-St. Elias. Fairbanks: el alojamiento de Princess en esta ciudad del interior.

La mayoría de los cruise tours incluyen una excursión por el parque de Denali, el mejor escenario para ver fauna salvaje. Y el más completo de todos, el Denali Escorted Cruisetour de 17 noches, incluye dos noches en cada uno de los cinco lodges y visitas a hasta cuatro parques nacionales.

Por qué reservar con Mundomar

Mundomar Cruceros, con más de 20 años de experiencia, se presenta como número 1 en cruceros Premium y asesora a cada viajero según lo que busca. Con Alaska, eso significa elegir bien el barco, el itinerario y si se quiere sumar un tour terrestre, y hacerlo con tiempo: cuanto antes se reserva, más opciones hay de fecha y de camarote.

Los viajes a Alaska con Princess pueden consultarse y reservarse en radiocruceros.com o en el 91 197 55 20. Por ser lector de Libertad Digital, Mundomar Cruceros ofrece ventajas exclusivas. Las plazas son limitadas.

Porque hay viajes que merece la pena hacer al menos una vez en la vida. Y viajar bien empieza por elegir bien: elegir Mundomar Cruceros.