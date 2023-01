Ya hace décadas, dominando el mercado de los juguetes aquellos que han surgido tras las nuevas tecnologías. No hay más que escuchar las encuestas que estos días se realizan en televisión, demandando a los pequeños qué han pedido a los Reyes. No obstante, todavía muchas niñas no han abandonado su predilección por las muñecas. Marcas hay bastantes; no digamos las que proceden del continente asiático. Pero existen todavía dos que pueden considerarse las más antiguas, las veteranas: "Mariquita Pérez" y "Barbie". Lo curioso es que también suscitan el interés de personas adultas que, acaso nostálgicas de su niñez, las adquieren y coleccionan.

"Mariquita Pérez" es de origen español. Creada por una dama aristócrata que vivía en San Sebastián, Leonor Coello de Portugal, pensando en su hijita de dos años, llamada como ella, que en 1938 diseñó las formas que debía tener aquella muñeca de cartón piedra. Leonor niña se paseaba por los alrededores de la Concha, sosteniendo la muñequita inventada por su mamá, con vestiditos iguales a los de la pequeña. Llamaban la atención de los paseantes. Inmediatamente, a partir de 1939, "Mariquita Pérez" se fabricó a gran escala y, durante varias décadas, en celebraciones familiares y desde luego en Navidad y Reyes, era la que pedían infinidad de niñas españolas, iuncluso de otros países, sobre todo de Hispanoamérica. En Cuba hizo furor.

Hay que retroceder en el tiempo para saber cómo fue "bautizada" la muñeca. La señora Coello de Portugal, mantenía a través de su esposo, periodista de profesión, amistades con grandes escritores, a algunos de los cuales convocó para que acertaran a encontrar el nombre adecuado de ese objeto infantil. Tras las discusiones de rigor, llegaron al acuerdo de llamarla "Mariquita", porque María, el nombre de la Virgen, siempre era el más difundido entre la población femenina de nuestro país, en tanto que el apellido Pérez, lo llevaban unos cuantos millones de hispanos.

No se nos oculta que en la postguerra y años posteriores todavía esa muñeca donostiarra no estaba al alcance de todas las familias, por su precio. Aunque ya en el decenio de los 60 resultó más competitivo. Y de cartón piedra, en décadas siguientes pasaría a fabricarse en porcelana y vinilo. Más costosas, desde luego.

A partir de 1994 otra empresa se hizo cargo del negocio y en nuestros días continúan fabricando "Mariquita Pérez", por supuesto con nuevos materiales, diseño y variados vestidos. En el Museo del Traje de Madrid se exhibe una selección de esos modelos, desde su creación a los actuales.

Barbie, morena y rubia | Archivo

"Mariquita Pérez" tendría otras rivales, andando el tiempo. Quizás la más conocida es "Barbie", cuya creación data de hace sesenta y tres años, fabricada por una empresa norteamericana, Hub inc., muñeca debida a la imaginación de Ruth Handler, pensando como en el caso de la española, en su hija, que como sus amiguitas, se divertían con esos juguetes ideados únicamente para la mentalidad de la gente menuda, bebés por lo común representados entonces. Y la señora Handler consideró que su invento debía ser el de una muñeca que representara el cuerpo, al menos de una adolescente, de una jovencita o, incluso, de una mujer. En eso estribaba su "Barbie", la diferencia con el resto de los productos. Y así ha seguido vendiéndose con el paso de los años, con periódicas transformaciones en su fabricación.

Por ejemplo, para las últimas generaciones y de acuerdo con inventos en la sociedad actual, llegaron las "Barbies" con prótesis, con dispositivos auditivos, en sillas de ruedas; muñecas que siguen la moda de última hora. Y con esas "Barbies" juegan, sueñan millones de niñas en todo el mundo. Sus fabricantes no temen la competencia de las tabletas o móviles. Cerca de mil millones de dólares han registrado en sus últimas cuentas anuales de ventas.

Prueba asimismo de que "Barbie" es una marca industrial cuyos beneficios no decaen es que se ha rodado una película dirigida por Greta Gerwig (realizadora del "remake" de Mujercitas) con una protagonista de espectacular físico, Margot Robbie (la novia de Leonardo di Caprio en El lobo de Wall Street). Filme que está previsto se estrene en julio de 2023. Sabemos que hay una secuencia donde la actriz aparece en la playa ataviada con un bonito bañador listado, a imitación de las rayas de cebra, porque así mismo la muñeca "Barbie" fue presentada en la Feria de Nueva York el 9 de marzo de 1959, la fecha del cumpleaños de tan famosa muñeca.