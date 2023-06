¿Cómo un buen mantenimiento de tu piscina te puede ayudar a reducir el consumo de agua?

Con la llegada del verano, es todo un lujo poder darse un baño en la piscina y disfrutar de un día refrescante. Pero, cuando tienes una piscina en casa, una de las principales preocupaciones es cómo controlar el consumo de agua.

Más que nunca, somos conscientes de que el agua es un valioso y escaso recurso, por lo que es vital que intentes vigilar la cantidad que utilizas para tu piscina. Además, debido a la sequía, cada vez hay más restricciones en el suministro, por lo que es aún más importante que busques alternativas sostenibles.

En este artículo, intentaremos ofrecerte algunos consejos sobre cómo puedes cuidar tu piscina, con el consumo mínimo de agua y con la máxima responsabilidad con el entorno. Además, incluiremos una recomendación sobre máquinas que harán esta tarea mucho más fácil, como el robot para piscina Zodiac y otros equipos específicos para limpieza de piscinas.

¿Es imprescindible vaciar tu piscina cada verano?

La respuesta es que no, lo más aconsejable es tomar las medidas oportunas para conseguir mantener el agua durante el año y no tener que desperdiciarla. Esto no solo te permitirá ahorrar, sino que ayudará a garantizar la integridad de la estructura del vaso de tu piscina.

Esto se debe a que el agua es una agente que amortigua las diferencias de temperatura y reduce las posibilidades de que se produzca una fractura o grieta a causa de la dilatación. En el caso de que la piscina se encuentre en zonas muy frías lo recomendable es utilizar elementos rompe hielo y realizar una purga en parte de la instalación hidráulica.

Si quieres asegurar la conservación del agua, debes hacer un buen trabajo de mantenimiento preventivo a lo largo del año, con suficiente periodicidad o delegarla a empresas expertas en la materia. Esta es la única forma de conseguir no tener que vaciar tu piscina y poder ahorrar muchos litros cada año.

Consejos para disminuir el consumo de agua

A continuación, te daremos algunas recomendaciones que te permitirán reducir la cantidad de agua que gastas en el mantenimiento de tu piscina, para ayudarte a disfrutar de ella de una forma mucho más respetuosa con el medioambiente.

Una limpieza apropiada

Una de las formas más efectivas de utilizar menos agua, es mantener la piscina limpia para no tener que vaciarla. Para conseguirlo, tienes que hacerte con la herramienta más eficaz para el mantenimiento de las piscinas, un limpiafondos; controlar el funcionamiento del sistema de depuración y regular la calidad del agua con los químicos adecuados.

Lo más aconsejable es contar con un limpiafondos eléctrico, debido a que tienen un sistema de filtrado integrado, un funcionamiento autónomo y capacidad para limpiar también las paredes.

Elegir la mejor marca de limpiafondos

Es una decisión importante ya que representa una inversión bastante elevada, por lo que conviene que valores a conciencia las opciones disponibles, antes de elegir el que mejor se adapta a tus necesidades.

Entre las marcas más fiables que fabrican este producto, destacan las siguientes:

Zodiac

Gracias al gran catálogo que esta marca tiene en el mercado, podrás elegir el modelo de robot para mantenimiento de piscinas que más se adecue a tus necesidades. Todos ellos caracterizados por incorporar la tecnología más puntera.

Zodiac CNK 3060

El limpiafondos Zodiac CNX 3060 es un limpiafondos automático con numerosas ventajas. Con su sistema de navegación avanzado y diseño automatizado, se desplaza de manera eficiente por el fondo de la piscina, eliminando suciedad, algas y residuos diversos. Su potente sistema de succión recoge hojas, arena e insectos, depositándolos en una bolsa o cesta de filtración. Se adapta perfectamente a todas las superficies y tiene la opción de programar el inicio de la limpieza. Además, ofrece eficiencia energética y, en algunos modelos, se controla a distancia mediante un control remoto a través de la aplicación de Zodiac iAqualink®. El modelo CNX 3060 de Zodiac facilita y agiliza la limpieza de tu piscina, dejándola limpia y lista para disfrutar.

Dolphin

Una marca de referencia en el sector, los robots limpiafondos Dolphin cuentan con un diseño moderno y son de muy alto rendimiento.

Dolphin Fon 30

El limpiafondos Dolphin Fon 30 es un limpiafondos compacto y eficiente diseñado para la limpieza de piscinas sea cual sea su revestimiento: liner, gresite, hormigón o resina, incluso sirve para las de cloración salina. Su sistema de limpieza activa con cepillos giratorios y chorros de agua de alta presión garantiza una limpieza profunda. Gracias a su tecnología CleverClean™, es capaz de escanear la superficie y programar la limpieza de la manera más eficiente, evitando los obstáculos. Ofrece un sistema de filtración eficiente que mejora la calidad del agua, y su fácil mantenimiento asegura su larga durabilidad. Algunos modelos son programables y cuentan con control remoto, lo que da mayor comodidad y control en el proceso de limpieza.

Ventajas de usar limpiafondos automáticos

Son muy fáciles de usar y no requieren conocimientos técnicos para operarlos.

Son muy eficaces para conseguir el objetivo de reducir el consumo de agua, manteniendo su calidad.



Amplía el tiempo de vida del purificador de tu piscina, debido a que evita la acumulación de basura en el depósito, que se queda en la bolsa de la que dispone el propio robot.

Permite un considerable ahorro eléctrico, ya que es más eficiente que una depuradora convencional.



La limpieza es mucho más ágil, rápida y profunda, que si usaras métodos manuales gracias a los cepillos que incorpora.



Da una mayor autonomía, gracias a la posibilidad de programar el lavado, eligiendo el momento concreto y la duración, además el robot tiene la capacidad de apagarse solo.

Otras recomendaciones para el mantenimiento:

Vigilar la calidad del agua e instalar sistemas automáticos para su tratamiento, que permita el control de los niveles de cloro y pH.



Instalar una cubierta que reduzca la evaporación y a la vez mantenga la temperatura del agua y la proteja de insectos e impurezas del entorno.



Elegir un modelo de piscina que tenga rebosadero, que permite que el agua que sale por las salpicaduras, saltos o juegos, vuelva al sistema.



Detectar y reparar posibles fugas de forma rápida, revisándola con cierta periodicidad.

En conclusión, en estos tiempos donde el agua se ha convertido en un bien escaso, es importante que seamos responsables en el uso de este recurso. Procurando disfrutar de la piscina, pero siendo respetuoso con el medioambiente.

La forma más efectiva de hacerlo es con un buen mantenimiento y optimizando los recursos, para lo que esperamos que nuestras recomendaciones puedan ser de ayuda.