Las claves de la evolución humana, según Ignacio Martínez

El nuevo protagonista de Mejor Conectados es uno de los paleontólogos españoles que tiene el honor de formar parte del proyecto Atapuerca, el cual ha supuesto un trabajo colectivo compartiendo valores y conocimientos. Le gusta que le llamen Nacho y es doctor en biología, autor de valiosos artículos en revistas internacionales como Nature o Science, así como de libros de ensayo y divulgación científica junto a su amigo y maestro Juan Luis Arsuaga y en solitario.

La tolerancia, el respeto y la justicia son valores universales básicos para construir un proyecto duradero en el que la importancia es hacer sentir a cada integrante parte fundamental del equipo. Ignacio Martínez Mendizábal ha recibido el Premio Príncipe de Asturias por sus hallazgos sobre la evolución del hombre en los yacimientos de Atapuerca, un proyecto en el que se puso en valor las conexiones personales y el trabajo en equipo. Actualmente es catedrático del Área de Antropología Física en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares, entre otras funciones.

Ignacio Martínez descifra en Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica, la historia de la humanidad, la evolución humana y los valores universales que se han ido creando a lo largo del tiempo.

Durante la historia ha habido muchos acontecimientos que nos han inspirado en masa para unirnos y crecer como especie. Es cierto que existe un hilo que conecta los grandes hitos de la historia que nos ayudaron a avanzar e innovar gracias al arma secreta de la evolución humana. Por ello, siempre hemos apostado por aquello que nos conectaba para evolucionar.

El humano es un ser consciente cuyos actos están motivados por razonamientos, es decir, la toma de decisiones forma parte de la persona y de su entorno. Hacemos lo que hacemos queriendo hacerlo, y eso nos hace generosos.

Valores compartidos: el arma secreta de la humanidad

En palabras del protagonista de Mejor Conectados, "las ideas y los valores compartidos son el cemento que cohesiona a los grupos humanos". "Somos la especie que, en términos evolutivos, ha triunfado". Según comenta Ignacio Martínez, se debe a dos aspectos: la capacidad tecnológica y la capacidad de trabajar en equipo y compartir conocimiento.

El potencial de los hombres como especie en la historia de la humanidad es la cooperación, la capacidad de unirnos para alcanzar un fin común así como de esforzarnos e incluso sacrificarnos por las personas que nos rodean.

Ignacio Martínez Mendizábal habla en primera persona de la cooperación humana. En su perfil profesional practica el trabajo colectivo: "me he especializado en ser la comadrona de los fósiles, el que los trae a este mundo". Y recalca que sin cada uno de los miembros del equipo, esto no sería posible.

¿Qué es lo que nos hace darlo todo por los demás?

La familia es algo que nos mueve a nivel sanguíneo. Sin embargo, en nuestra sociedad hay algo que nos une sin tener esa concordancia en el ADN: los valores compartidos. "En este mundo tan individualista se ve que los grupos que comparten valores son los que triunfan", apunta Nacho.

Tolerancia, respeto y justicia. Estos son los valores universales básicos para construir un proyecto que dure en el tiempo en el que todos los integrantes se sientan valorados y estén de acuerdo con lo que reciben. Así hablamos de la justicia en la historia de la humanidad.

Por otro lado, destaca la importancia de sentirnos y hacer sentir a todo el equipo como iguales, de eso trata el respeto en las relaciones entre personas. Del mismo modo, la tolerancia nos impulsa a expresarnos como somos y a entendernos a pesar de nuestras diferencias, esto es lo que realmente enriquece la evolución humana.

"Atapuerca es una montaña mágica"

Tras el descubrimiento de los restos de la Sima de los Huesos en 1992, comenzaron a tener relevancia a nivel científico y social. Dos años después, al este de la ciudad de Burgos, se produjo el hallazgo de los restos humanos de una nueva especie desconocida hasta entonces, el Homo Antecessor, debido al cual la UNESCO declaró los yacimientos de la sierra de Atapuerca, Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. "Atapuerca es una montaña mágica", asegura Martínez.

Ignacio Martínez, explica sobre su trabajo en el yacimiento que "interpretamos el pasado en función del presente". "Los huesos están rotos y son viejos", asegura Nacho, en tono divertido. A través de ellos no podemos conocer directamente la historia de la humanidad.

Además de los valores, Martínez destaca que hay un aspecto más que todos los humanos tienen en común: el llamado "sentimiento poético". Todos los seres humanos nos emocionamos ante determinadas cosas y eso nos conecta sin necesidad de palabras.

"Solo hay un primate en la biosfera actual que vuele y somos las personas", porque cuando conectamos, podemos hacer cosas increíbles. "Volamos por nuestro talento, por la fuerza de nuestra voluntad y porque ha sido un sueño compartido", reflexiona Nacho. Porque cuando compartimos objetivos no encontramos límite.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica donde personalidades de éxito como Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, u otros personajes como el emprendedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles"; que es la verdad universal sobre la que se lanza Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ se visualizarán testimonios de algunos embajadores de la marca y que son personas muy conocidas, como el ya mencionado tenista Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuentan su historia Javier Perea, de Smart Protection, una start-up apoyada por Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía.

Asimismo, junto a las historias de estas personalidades, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas "clases magistrales" en las que grandes figuras como Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.