La Torre Méndez Álvaro será un referente arquitectónico sostenible gracias a BIM

Una nueva torre de oficinas presidirá a partir del próximo verano el barrio Méndez Álvaro, en el centro de Madrid. La empresa francesa Ardian Real Estate (www.ardian.com), propietaria del inmueble, invertirá 25 millones en convertir la torre Retama 3 en uno de los edificios más conectados y sostenibles de la capital. Para ello, el estudio de arquitectura GCA Architects (www.gcaarchitects.com), encargado de la reforma, ha implementado metodología BIM (Building Information Modeling).

El proyecto Torre Méndez Álvaro consiste en la reforma total de un edificio de oficinas de 13.200 metros cuadrados y 14 plantas situado en el pujante barrio Méndez Álvaro, colindante con las vías del tren y la autovía de circunvalación M-30. "Estamos completando la fase de derribos. Se han ampliado las plantas y se ha cambiado de posición la escalera para mejorar la funcionalidad de ahí que el estudio de la estructura ha sido clave para la definición del proyecto", resume Daniel García, BIM Manager del estudio de arquitectura en la entrevista realizada a GCA publicada en le sección AbiertoXObras de la empresa especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com).

El nuevo diseño rehabilita el edificio existente respetando el ritmo y el paisaje urbano, creando al mismo tiempo una nueva referencia arquitectónica para el horizonte en expansión de esta zona de la ciudad. El proyecto, tal y como se recoge en la página web del estudio de arquitectura, "se basa en el bienestar del usuario, concibiendo el trabajo tanto en espacios interiores como exteriores, integrando amplias terrazas con abundante vegetación autóctona que favorecen el desarrollo laboral de los futuros usuarios".

Al mismo tiempo GCA Architects apuesta por la sostenibilidad con un diseño que incorpora las últimas tecnologías para conseguir la máxima puntuación en las certificaciones Leed Platinum, Breeam Excelente, Well Core and Shell, Wiredscore Platinum, Smartscore Gold y Zero Carbon.

Centralizar y anticiparse a los problemas

El uso de metodología BIM, tal y como remarca Borja Sánchez, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional de la mencionada consultora "ha permitido centralizar toda la información de la Torre Méndez Álvaro (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen en el proyecto". Y es que, como remarca García, la coordinación "es clave para el éxito del proyecto". En GCA también ponen especial énfasis en iniciar la detección de colisiones en fases muy tempranas y para ello "enfrentamos modelos completos, estructuras contra instalaciones e instalaciones contra instalaciones".

Gracias al uso esta tecnología, esta nueva torre de oficinas reunirá los más altos estándares internacionales en materia de confort, sostenibilidad y eficiencia y se convertirá en un punto de referencia para el creciente horizonte de la zona.