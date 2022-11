10 consejos para el próximo Black Friday

El Black Friday se ha convertido en un periodo a grabar a fuego en nuestra memoria. No en vano, nos encontramos ante una fecha, cuarto viernes de noviembre, en la que cientos miles de tiendas y comercios físicos y online se suman para aportar un amplio surtido de rebajas y descuentos. Por si fuera poco, cada vez son más las marcas que se adelantan a dicha fecha, este año el 25 de noviembre, con semanas enteras repletas de promociones. No obstante, no es oro todo lo que reluce. En el siguiente artículo compartimos con todos vosotros algunos consejos sobre cómo afrontarlo. Aportando, por el camino, algunas pistas para encontrar los mejores chollos y ofertas.

Compara y vencerás

La proliferación de ofertas durante el Black Friday ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Y, a pesar de la incertidumbre tras dos años de pandemia, la guerra o la inflación, encontrar un verdadero chollo de aquí a su clausura el próximo Cyber Monday (lunes 28 de noviembre) resulta cada vez más complicado. Por ello, es vital contar un comparador de precios en línea de verdadera confianza.

El blog Idealo Magazin es, sin ningún atisbo de duda, un claro ejemplo de comparador de precios online de confianza. Configurándose como una de las mejores herramientas para ahorrar en nuestras compras. Y a ello contribuye el hecho de encontrarse bajo el amparo de uno de los comparadores más famosos, fiables y completos de toda Europa.

Atento a las previsiones

2022 ha sido un año complicado. No obstante, echar un vistazo a las previsiones de mercado puede servir para hacernos una idea de los chollos más recurrentes año tras año. En esta ocasión, todas las miras vuelven a estar puestas en las nuevas tecnologías. Señalando los portátiles, móviles o televidores como algunos de los artículos más destacados.

Los productos más populares no siempre esconden el mejor chollo

Si atendemos a los estudios llevados a cabo por multitud de organismos, atendiendo los precios medios del pasado Black Friday, nos encontramos alguna que otra sorpresa. No en vano, los mayores descuentos no proceden de los móviles ( -8%) sino de televisores (-12%), cascos de moto (-10%), aspiradoras (-9%) o gafas de sol (-9%).

Ten las ideas claras

De nada sirve adquirir multitud de gangas si realmente no las vas a necesitar a corto o medio plazo. Procura priorizar tus necesidades y acudir antes a lo que más necesitas. No olvides que los productos tecnológicos como móviles, consolas u ordenadores suelen desaparecer en muy poco tiempo. Vamos, ¡que vuelan!

Echa un vistazo al historial de precios

Ten en cuenta que los descuentos suelen aplicarse sobre el precio de venta al público recomendado por el fabricante (PVP). Cifra que suele estar bastante hinchada. Así que consultar las fluctuaciones de precio del producto deseado durante el último año puede ayudarnos a hacernos una idea más clara del valor real de la oferta publicada.

No te dejes guiar por los impulsos

Esto es como cuando entramos al supermercado a hacer la compra con hambre. El resultado es un carro lleno de productos que, en su inmensa mayoría, no necesitamos. Ojear con cabeza, pensar antes de apretar el botón de compra o planificar en función a nuestro presupuesto y/o necesidades resulta más crucial que nunca en la actualidad.

Cuidado con los porcentajes de descuento

Durante el Black Friday multitud de empresas hacen bailar los porcentajes de descuentos para que parezca que casi te están regalando sus productos. No te fíes y a pesar de la premura, analiza los precios, y las cantidades a tratar, para saber si realmente merecen la pena. Y es que no es lo mismo un 50% de descuento en un cepillo de dientes de 5 euros que un 10% en un terminal móvil de 1000 euros. Es una cuestión de... ¡perspectiva!

Busca alternativas

¿No hay stock de lo que buscas? Sé resolutivo. Asegúrate de que, sobre todo en el caso de la tecnología, no cuentas con alternativas en, por ejemplo, otro color o terminación. Por otro lado, la búsqueda de varios productos similares en diferentes marcas u acabados hace que la decisión final no resulte tan difícil de tomar.

¿Gastos de envío?

A estas alturas, la mayoría de los comercios online nos presentan en lugar visible los posibles gastos adicionales, como transporte, manipulación o envío. No obstante, nunca está de más analizar a fondo este punto para evitar posibles futuribles sorpresas.

Utiliza medios de pago seguros

Las tarjetas de crédito con seguro, PayPal o los monederos de prepago son las opciones de pago más demandadas en la actualidad. Y es que todas ellas ofrecen un respaldo detrás por si el vendedor se desentiende. Algo que, desafortunadamente, ocurre más veces de lo que desearíamos. Siempre que puedas evitarlo, no pagues con dinero en efectivo o transferencia. Se trata de las dos opciones que menos margen de maniobrabilidad, frente a posibles reclamaciones, ofrecen.