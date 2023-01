Un fallo informático deja en tierra miles de vuelos en EEUU

Un fallo informático cuyas causas se desconocen ha dejado en tierra todos los vuelos en EEUU. El problema, notificado por la Administración Federal de la Aviación (FAA) ha provocado miles de retrasos y cancelaciones. "Las operaciones en todo el espacio aéreo nacional se han visto afectadas", ha admitido la FAA.

El fallo se produjo en el sistema de Alerta de Misiones Aéreas (NOTAM), que contiene información esencial sobre la operación de vuelos y que experimentó problemas a lo largo de la mañana.

Las autoridades calculan que más de 4.000 vuelos se han visto afectados y han sufrido retrasos en numerosos puntos del país, mientras que unos 700 han sido cancelados.

El presidente del país, Joe Biden, ha indicado que ha hablado con el ministro de Transporte, Pete Buttigieg, quien le ha confirmado que por el momento "se desconocen las causas" del fallo. "Los aviones todavía pueden aterrizar de forma segura, pero no pueden despegar", ha aseverado, según una breve nota de la Casa Blanca.

"He hablado con él, le he pedido que me informe directamente en cuanto sepan qué ha pasado. No saben qué ha sucedido, pero esperan saberlo en un plazo de unas horas para poder tomar las medidas necesarias", ha recalcado.