Llaman a donar sangre con urgencia ante el descenso alarmante de las reservas

Las reservas de sangre siguen sin recuperarse y la situación ha empeorado tras las navidades y por la sexta ola de coronavirus, explican a LD desde el Centro de Transfusiones de Madrid, donde hacen un llamamiento a donar sangre de todos los grupos.

Según explica Luisa Barea, directora gerente del centro, la "escasez de sangre" se debe tanto al periodo navideño, en el que "normalmente bajan las donaciones" como la alta incidencia, que "nos está diezmando a la población donante". Una persona que se haya infectado por coronavirus puede donar pero debe esperar 14 días tras el final de los síntomas.

Barea cuenta que se necesita "lo que diariamente se gasta", unas 900 bolsas diarias, y "3.000 adicionales" para lograr reponer las reservas, que deben alcanzar los 5.000 y que durante la pandemia no terminan de subir. Los grupos más afectados son los negativos, en concreto A negativo y cero negativo, pero, enfatiza, "necesitamos sangre de todos los grupos".

La situación es muy similar en otras regiones. Desde Andalucía, Baleares, Canarias o La Rioja se están haciendo llamamientos similares para evitar tener que llevar al extremo de suspender intervenciones o trasplantes.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Puntos de donación en Madrid: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre