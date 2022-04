Peri Rossi: "Los versos no salvan a los que mueren por las bombas en Europa"

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi aseguró este viernes que los versos no salvan "a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa", en el discurso del acto de entrega del Premio Cervantes que leyó la actriz Cecilia Roth ya que no pudo acudir por motivos de salud.

Cecilia Roth recogió de manos del rey el premio en nombre de Peri Rossi, nacida en Montevideo en 1941, aunque residente en Barcelona desde los años 70, una de las escritoras más destacadas en lengua castellana y autora de una amplia obra narrativa, poética, ensayística y periodística traducida a 15 lenguas.

En su discurso, en el que recordó su primera lectura del Quijote, destacó cómo los motivos de las guerras desde siempre han sido "el ansia de poder y la ambición económica", "algo típicamente masculino", añadió. Indicó además cómo tuvo claro desde siempre "que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso".

Frente a las dictaduras, convirtió "la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles". "Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes del poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos", aseguró.

La autora recordó en su discurso que nació cuando desgraciadamente Europa estaba en plena Guerra Mundial y cómo en su infancia conoció a muchos exiliados españoles. El mundo, señaló, le pareció un lugar muy peligroso fuera de Montevideo, pero fue en la biblioteca de su tío donde conoció que "siempre había sido así, desde los orígenes, desde los tiempos bíblicos". Y fueron tres libros los que la conmocionaron entonces: El diario de Ana Frank, La madre, de Máximo Gorki, y Don Quijote de la Mancha, este último "diccionario en mano".

"Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco, pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfazer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable dado el estado del mundo y de mi propio barrio".

La escritora uruguaya explicó que "la comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real" le hizo pensar "que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas: lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado, hasta el día de hoy, pero si volviera a nacer, haría lo mismo".

Peri Rossi confesó que a veces le "ensombrece el ánimo el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia humana, y la lucha entre el Bien y el Mal se eternice, o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes".

Y aunque "podría escribir los versos más agradecidos esta noche, y cumpliría con mi obligación de escriba", ha reconocido que "los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa".