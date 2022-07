El rompedor Daredevil del siglo XXI de Kevin Smith y Joe Quesada

A un servidor le van a permitir la licencia de confesarse un adorador total de Daredevil y por esa razón, no hubo ninguna duda a la hora de reseñar una de las mejores aventuras que se pueden encontrar actualmente del abogado ciego de la cocina del infierno. Hablo del Daredevil Diablo Guardián de Joe Quesada y Kevin Smith, obra que ha sido recuperada por Panini Cómics en el formato Must Have (debes tener), y que supuso la entrada de este superhéroe a la exigencia de la modernidad del siglo XXI.

Esta obra es, sin duda, un referente dentro del universo de Matt Murdock y no solo por recoger el testigo pasado de las legendarias historias de Frank Miller sino también por su espectacular dibujo y su más que interesante guion. Ojo, el listón de Miller sigue estando muy alto, sin embargo, Diablo Guardián es un más que digno sucesor.

En primer lugar, detalles técnicos: tapa dura, 224 páginas, con Daredevil 1-8 y 1/2 como contenido principal y bajo la batuta de Kevin Smith al guion y Joe Quesada liderando el dibujo. Precio: 15 euros.

Del cine a los cómics con un maravilloso estilo

A Kevin Smith le conocíamos mucho antes de que, gracias a los altares, le diesen la oportunidad y él quisiese meterse dentro del mundo de los cómics. El director de Clerks o Dogma dio el salto a las viñetas y lo hizo con aventuras como la que hoy reseñamos en Libertad Digital. Este Diablo Guardián tiene un argumento tan claro como perturbador. Daredevil, de la noche a la mañana y poco después de que su vida estallase y se reconstruyese en el Born Again de Frank Miller, se encuentra con un bebé en sus manos que, según le comentan, es ni más ni menos que el anticristo. Casi nada para empezar el día, ¿verdad?

Con ese argumento veremos a un Matt Murdock volviendo a caer en desgracia una y otra vez y además con un problema aún mayor: no saber si lo que está ocurriendo es real, si su cabeza le está jugando una mala pasada o si todo es una conspiración de algún enemigo para destruirle psicológicamente. Él lo pasará mal y también todos los que le rodean, como su querida Karen Page, Viuda Negra o Foggy Nelson, los cuales se verán afectados aparentemente por el poder maldito de este bebé. Todo ello con un toque adulto y moderno que en su momento fue perfecto para adaptar a Daredevil al nuevo siglo con el sello Marvel Knights.

Con un guion así, la intriga ya de por sí está garantizada, pero es que Kevin Smith consigue darle una vitalidad, velocidad y atrevimiento que encaja a la perfección con el estilo que más nos gusta de Daredevil. Bebe mucho del pasado creado por Frank Miller, lo respeta de manera acertada, pero lo reinventa de manera efectiva para dotarlo de personalidad propia en una época más moderna que la que trabajó el genio de Miller. ¿Buscas oscuridad? La hay. ¿Buscas acción y buenas escenas de pelea? Lo tendrás. En definitiva, tiene el pack completo de Daredevil con un gran reinicio para el siglo XXI.

Por otro lado, como buen Must Have, esta obra te vale como punto de partida para entrar en la vida de Daredevil, incluyendo una guía final que te ayuda a saber qué pasó antes de este tomo, y como siguiente paso en tu relación con el diablo si tienes ya la experiencia previa de su anterior y mejor época con Frank Miller.

Un dibujo espectacular

Moderno, desenfadado, canalla, vertiginoso y con un gran trabajo de color y entintado para dejarte con la boca abierta. Quesada y compañía lo clavan. Diablo Guardián tiene lo necesario para sintetizar todo lo que el guion de Smith necesitaba a través de unas viñetas repletas de acción, simbolismo y grandiosidad. ¡Impresionantes Splash Pages! Hazme caso, tardarás en acabar este cómic, pero será porque las viñetas más destacadas te harán repasar una y otra vez el dibujo que tendrás ante ti.

Y para que esa boca abierta se mantenga así muchos más segundos, el entintado de esta obra es fundamental. Por cierto, no estoy nada de acuerdo con aquellos que dicen que el color le resta oscuridad a la historia. Es cierto que impacta el uso del carmesí y la viveza de los colores, pero ni mucho menos creo que le reste un ápice de dramatismo a este superhéroe oscuro y atormentado. La noche también tiene mucho colorido que explotar y aquí se demuestra que se puede conseguir sin perder la esencia de la cocina del infierno. Eso sí, si vienes de otras épocas, de primeras te puede chocar. Cuestión de acostumbrarse.

Os dejo las especificaciones de dibujo, entintado y color:

Dibujo: Joe Quesada junto a J.G Jones, Steve Dillon, David Mack, Kevin Nowlan, Jimmy Palmiotti, John Romita Sr, Jae Lee, Amanda Conner y John Cassaday

Entintado: Jimmy Palmiotti con J.G Jones, Steve Dillon, David Mack, Kevin Nowlan, Jae Lee, Amanda Conner y John Cassaday

Color: Dan Kemp, Avalon Studios, Richard Isanove y Chris Sotomayor

Moderno, pero adulto

Muchas veces nos encontramos con cómics modernos que priorizan el entretenimiento y la diversión a unos diálogos adultos y con profundidad. No es el caso de Diablo Guardián, que busca el humor cuando debe, pero sin olvidar que Matt Murdock necesita de la oscuridad de su vida para tener buenas historias. La obra de Kevin y Joe respeta ese tono adulto que necesita siempre nuestro abogado ciego y sobre todo en la parte final del cómic encontraremos varios dilemas morales que, bien tratados, convierten varias fases de la obra en claros ejemplos de la siempre intensa y desgraciada lucha interna de Daredevil. Los secundarios de este cómic tendrán un gran papel en este sentido ya que sostendrán la identidad de nuestro protagonista cuando ni él mismo confían en mantenerse en pie.

En conclusión, obra imprescindible si te gusta Daredevil y si quieres una forma perfecta para pasar del siglo XX al XXI sin perder lo bueno del pasado y encontrando lo mejor de una época más reciente.