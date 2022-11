Jennifer Grey repetirá en el papel de Baby en la secuela de 'Dirty Dancing'

La actriz estadounidense Jennifer Gray se prepara para interpretar de nuevo a la popular Frances Baby Houseman en la secuela de la película Dirty Dancing, que comenzará a rodarse la próxima primavera, 35 años después de estrenarse la original.

Grey habló en exclusiva para el medio estadounidense Extra del nuevo rodaje que, según confirmó, "ya es un hecho" e insinuó que se desarrollará en el mismo complejo turístico ficticio, llamado Kellerman's, en el que se escenificó la historia original.

La actriz explicó al medio estadounidense que en la segunda parte de esta historia de amor que transcurre durante el verano podremos ver a una Baby "bastante años mayor" y también aparecerán otros personajes del filme original.

Grey admitió que elaborar la secuela de Dirty Dancing, que ha contado con una versión teatral que se ha visto en medio mundo y otras versiones cinematográficas, incluso una segunda parte interpretada por el mexicano Diego Luna, ha sido complicado y a la vez emocionante.

La actriz no habló de si existirá o no el rol de Johnny Castle, su pareja en la película original y que fue interpretado entonces por el actor Patrick Swayze, fallecido de un cáncer de páncreas.

La película se estrenó en las salas de cine en 1987, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Oscar a la Mejor Canción Original por "(I've Had) The Time of My Life", interpretada por Jennifer Warnes y Bill Medley.