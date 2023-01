Robert Downey Jr, irreconocible en su nueva serie

Robert Downey Jr. se encuentra en pleno rodaje de El simpatizante (The Sympathizer), la nueva serie de HBO que aún no tiene fecha de estreno y en la que dará vida a numerosos antagonistas. Una reciente fotografía filtrada desde el set muestra el sorprendente nuevo look del actor para la esperada ficción.

En la fotografía, tomada en Los Ángeles y publicada por el New York Post, la antaño gran estrella del Universo Cinematográfico Marvel luce un aspecto completamente irreconocible, si bien en noviembre ya se tuvo que afeitar la cabeza con ayuda de sus hijos para su papel en la serie. Downey Jr porta ahora una peluca rizada roja con visibles entradas y parece mucho más mayor, seguramente gracias al maquillaje e incluso a alguna prótesis facial.

Robert Downey Jr. spotted looking unrecognizable as balding redhead https://t.co/0jOiE7eD3y pic.twitter.com/b4b7HgfTkx — New York Post (@nypost) January 12, 2023

El simpatizante es una adaptación de la novela homónima publicada por el vietnamita-estadounidense Viet Thanh Nguyen en 2015, con la que se alzó con el premio Pulitzer de ficción. El encargado de llevarla a la pequeña pantalla ha sido Park Chan-wook, quien en 2022 estrenó su última película, Decision to Leave.

En la nueva serie del director surcoreano, Robert Downey Jr interpreta a los diferentes antagonistas con los que su personaje, un espía de Vietnam del Norte exiliado en EE.UU, se va encontrando a lo largo de la serie. Estos incluyen a personalidades tan variopintas como un prometedor congresista del condado de Orange, un agente de la CIA o un director de cine de Hollywood, razón por la cual el intérprete estadounidense luce últimamente tan diversos aspectos.