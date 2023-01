Batman reptil, oscuridad y misterio en una visión distinta del caballero de Gotham

Aviso para navegantes o ciudadanos habituales de Gotham: Batman reptil, para lo bueno y para lo malo, es un cómic diferente del cruzado de la capa. Repito, para bien o para mal, porque hay una cosa clara con esta grapas que firmaron Garth Ennis y Liam Sharp y que muestran una visión muy diferente, tanto en guion y dibujo, de Bruce Wayne: no deja indiferente a nadie.

Antes de empezar a buscarle las cosquillas a este misterioso Batman Reptil, vamos con el apartado técnico: guion de Garth Ennis, dibujo de Liam Sharp, formato tapa dura, 160 páginas, contiene Batman: Reptilian núms. 1-6 USA, editorial ECC y un precio de 19,95 euros.

Vamos con la reseña

Un Batman chulesco que disfruta con el dolor de sus enemigos

Desde la primera viñeta en la que aparece Batman ya se puede intuir que la actitud de esta versión del Caballero Oscuro es más contundente de lo normal y eso ya es mucho decir, porque Batman tiene de sutil lo que Gotham de paraíso vacacional para pasar un finde en familia. Aquí, como digo, Garth Ennis nos diseña un Batman que no solo es oscuro y cruel con sus enemigos sino que encima disfruta de tanta violencia y de tanto sufrimiento de los villanos. De hecho, se chulea y se ríe de ellos cuando estos están incluso desangrándose en el suelo o en situaciones devastadoras. Solo por eso ya tenemos un Batman algo diferente al habitual.

Pero, ¿cuál es el argumento en el que ese Batman disfruta del dolor de sus enemigos con ADN de Ennis? La historia nos lleva a las entrañas de Gotham donde un misterioso atacante está fulminando y haciendo trizas a los principales villanos de la ciudad como son, por ejemplo, los míticos Pingüino o Enigma. Ellos piensan que es Batman, pero Bruce Wayne está igual de desconcertado que ellos. A partir de esos ataques se inicia una investigación en la que estará inmerso incluso el Joker. Por lo tanto hablamos de un cómic que basa su principal atractivo en el misterio de quién o qué está detrás de tan crueles y despiadados ataques. Para ello Batman se pondrá en modo detective, su versión más repetida en las viñetas, aunque lo hará desde ese punto de vista macarra, chulesco y vacilón que sacará de quicio a sus principales rivales.

En cuanto al dibujo, salvando muchísimo las distancias, recuerda al maravilloso trabajo que se hizo en su día con el legendario cómic de Asilo Arkham con Gran Morrison al guion y Dave McKean al dibujo. Salvando mucho las distancias en guion, contexto y dibujo, pero este Batman reptil tiene ese estilo extraño, oscuro, misterioso, deforme o grotesco que tuvo Asilo Arkham en su día. Os dejo varios ejemplos del dibujo de este reptil:

Explicado el tono de guion y dibujo a mí este Batman reptil me deja sensaciones enfrentadas. Me gusta cuando la gente se sale de lo establecido y creo que la idea y el dibujo son interesantes para un personaje oscuro como Batman, pero no me termina de convencer al 100%. Tiene buen ritmo, es entretenido, te lo puedes leer tranquilamente en una tarde, sin embargo, el misterio va de más a menos y cuando se revela, aunque divertido y original, se enreda un poco en lo que quiere contar e incluso se ve venir lo que va ocurriendo con los personajes principales y secundarios. Además el dibujo es muy estático en ocasiones y frena un poco la narrativa.

Conclusión: sin enamorar, la idea es original y el estilo es relativamente único. Como dije al principio, para bien o para mal es algo diferente de Batman y el mundo del cómic también necesita de ello para no repetirse hasta la saciedad. Ennis cumple y Sharp impone su curioso estilo para esta historia. Si gustan, disfruten de la lectura.