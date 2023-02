Capucha roja, un apañado spin off del Batman de Sean Murphy

Aviso para navegantes, experimentados o que lleven poco tiempo en el barco. ¿Quién diríamos que fue el primer Robin de Batman? La historia nos dice que fue Dick Grayson y eso es así, no hay duda. Pero para Sean Murphy y su universo, que ha dado más de una vuelta a la ya mítica historia de Bruce Wayne, el primer Robin fue Jason Todd. Esto hay que tenerlo bien en cuenta para todo dentro de este universo porque ese cambio, hoy nos afecta en esta reseña, porque Capucha roja es Todd y no Grayson. Dicho esto, también hay que recordar en qué momento de este Caballero Blanco de Sean Murphy nos encontramos y lo voy a hacer sin spoilers, aunque no sea fácil.

Vamos con un poco de contexto. Este spin-off, breve, que solo durará dos grapas, nos sigue situando en la etapa actual del Murphyverso y esa no es otra que una Gotham del futuro con un Batman ya madurito y que está viviendo una situación bastante complicada. Es ahí donde vuelve a aparecer la figura de su primer Robin, que en este caso es Jason Todd. Un Todd que vivió en primera persona lo que le pasó en su día a Grayson con Joker en una de las historias más recordadas del mundo Batman. En esta versión Joker secuestraba a Robin y le hacía creer que lo iba a matar si no le revelaba la verdad sobre Batman. Robin finalmente fue liberado, pero a Batman se le hizo creer que había sido asesinado. Eso provocó un cambio en la vida de Bruce Wayne y desembocó en la posterior aparición del segundo Robin que en la historia habitual es Jason Todd, pero en el Murphyverso es Grayson. Sí, lo sé, mucho lío de nombres, pero contar esto es vital para entender en qué situación estamos.

A partir de aquí, este spin-off arranca con ese momento en el que Robin es secuestrado por Joker y lo que ocurre en los años posteriores. Robin llega a repudiar la figura de Batman porque siente que "ojalá no le hubiese conocido nunca". Eso se ve en el inicio de esta primera grapa que posteriormente nos hablará de un Robin retirado intentando vivir una vida diferente en la que pasa desapercibido. Eso sí, la figura de Batman se cruzará de nuevo en su camino y lo hará con una joven que quiere ayudar a Gotham. Jason pasará de alumno a profesor y es lo que principalmente veremos aquí a nivel argumental.

Al ser una grapa no os podemos dar tantos detalles como en las reseñas habituales porque solo hablamos de 32 páginas, pero sí que os podemos contar que, sobre todo, no es Sean Murphy el que dibuja esta grapa. Ojo a eso. Los amantes del dibujo de Murphy, que son el 99,9 % de los humanos que tengan ojos y los usen, no van a encontrar aquí al guionista y dibujante estadounidense. Sí lo veremos al guion y eso se nota, sin embargo, al dibujo encontramos a Simone Di Meo que tiene la dura carga de hacer olvidar al maestro. ¿Lo consigue? Siendo sinceros, era muy difícil y no, no lo consigue. ¿Eso quiere decir que es mal dibujo? Ni mucho menos, pero dentro de este universo Batman estamos ya muy acostumbrados al bueno de Sean y eso se nota. Os dejo ejemplos de Di Meo:

En el terreno argumental, es un complemento sin más a la historia troncal de la serie ‘Más allá del Caballero Blanco’. La serie consta de ocho grapas y con estos dos sumarían un total de 10. Es eso, un complemento. ¿Pasa algo si no lo tienes? Nada. ¿Es interesante desde el punto de vista completista y para conocer más la figura del primer Robin? Sin duda.

Antes de acabar, por cierto, vamos con el apartado técnico: guion de Clay McCormack y Sean Murphy, dibujo de Simone Di Meo, grapa, 32 páginas, editorial ECC, contiene Red Hood núm. 1 USA y un precio de 3,20 euros.

Conclusión: me repito, pero es así. Esto es un complemento interesante para completistas y para rematar la faena con toda la seria de ‘Más allá del caballero blanco’. Ni lo necesitas ni no lo necesitas. Ayuda a entender el contexto todavía más y el inicio de la grapa es espectacular. Eso sí, no está Murphy al dibujo. Si gustan, disfruten de la lectura.