La herida más cruel: un Must Have de la imposible Patrulla X con sabor a Logan

Si hay una película de Marvel, previa al UCM que vivimos actualmente, que llamase la atención y dejase un mejor poso entre los fans, esa fue Logan. La historia de un Lobezno en sus últimos días y en la que compartía protagonismo con una niña que tenía poderes similares a los suyos. Una joven llamada Laura Kinney, basada en el personaje de los cómics con el mismo nombre y que también era conocida como X-23. Aquí en este segundo tomo en Must Have de las aventuras de la Imposible Patrulla X descubriremos a este personaje y ese será, sin duda, uno de los mayores reclamos de este cómic aparte de tener un pedacito del gran trabajo que hizo Claremont al frente de este grupo de superhéroes.

Esta "Herida más cruel" es un buen aperitivo para aquellos que quieran conocer a X-23 y también para los que compraron el primer tomo de esta serie: La Imposible Patrulla X, el fin de la historia.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Chris Claremont, dibujo con Alan Davis, Andy Park y Salvador Larroca, editorial Panini, contiene Uncanny X-Men 444-449, cartoné tapa dura y un precio de 20 euros.

Dos historias con diferentes protagonistas

Este cómic habría que dividirlo en dos partes bien diferenciadas. Tres, incluso. En la primera, la Patrulla X investigará una serie de asesinatos cometidos en el barrio en el que los mutantes se han asentado, el denominado Barrio X. Allí, ciertas garras de adamántium están asesinando maleantes y es hora de que la Patrulla X tome las riendas del asunto. Será ahí donde conoceremos a X-23 e iremos viendo poco a poco como interactúa con Lobezno y con el resto de miembros del grupo. Aquí seguiremos contando con el propio Logan, Rondador Nocturno, Tormenta, Bishop, Rachel Grey y Emma Frost.

En esa primera parte, dibujada por Alan Davis, Claremont desarrolla un guion en el que nos adentraremos en el mundo de la noche y en todos los peligros que este esconde. También veremos buenas escenas de lucha, un inicio espectacular con Rachel y el Rondador Nocturno en pleno mundo de piratas y con cierto tono a historia de amor que se avecina entre ambos. Algo que, ojo, también se insinúa con Logan y Tormenta, aunque de forma muy velada. El arranque es bueno, sirve de introducción para X-23 y todo desemboca en el inicio de la segunda fase del cómic en el que Emma Frost gana protagonismo como Reina Blanca y su pasado dentro del Club del Fuego Infernal. De todo lo que hay en el cómic, esta historia es para mí la más interesante. No solo porque está más elaborada que la inicial sino porque el tono, la narrativa y el dibujo son muy interesantes en todos los sentidos. Misterio, posibles traiciones, enfrentamientos entre amigos y enemigos, un combate de Lobezno con el malo de turno que está lleno de fuerza y contundencia... es sin duda la parte más interesante del tomo.

Os dejo varios ejemplos de las partes que dibujan Alan Davis y Andy Park:

La segunda parte, con el tono de club secreto, élite, conspiración, misterio y enfrentamiento que consolidan entre Claremont y Park, da paso a la conclusión del tomo con una historia corta que aporta el tono familiar al grupo sin dar mucho más contenido a lo visto anteriormente. Eso sí, esta parte la dibuja Salvador Larroca y solo por eso vale la pena echarle un vistazo. El inicio, joya visual del dibujante español. Un ejemplo:

Recordaros que Panini seguirá sacando este tipo de tomos en formato Must Have con la historia de la Patrulla X en sus diferentes épocas y contextos. El trabajo de Claremont en su segundo retorno a esta franquicia se irá ampliando e independientemente del nivel mas alto o menos de cada tomo, el coleccionista que quiera tener esta época englobada en sus grandes momentos, no debe dudar a la hora de recopilarla en este formato.

Conclusión: no es de los mejores Must Have que ha estado sacando últimamente Panini, aunque sí es una buena forma para acercarse a la obra de Claremont con los X Men, que es sin duda un "debes tener" de manual. El dibujo, notable ejercicio por parte de los tres dibujantes y con la participación de uno de los nuestros, Larroca. Si gustan, disfruten de la lectura.