Llega la edición a lo grande del cómic más mítico de Lobezno: Arma X

A lo grande y no es solo una expresión. Así ha lanzado Panini una nueva edición del cómic Arma X, que es ni más ni menos que la obra de Barry Windsor-Smith que explicó el origen del mayor depredador de la historia de Marvel, el mítico Lobezno. Ahora, después de ser publicado en varios formatos, como por ejemplo el reciente Must Have, Panini ha decidido reeditar este cómic en un formato monumental. Concretamente de un tamaño de 23.5x33.

Los amantes del personaje, uno de los más míticos de la Casa de las Ideas, tanto en solitario como formando parte de la Patrulla X, tienen una nueva oportunidad para conocer de primera mano esta obra de arte de las viñetas o, si ya la conocen y la aman, tener un formato perfecto para coleccionistas.

Antes de ahondar más en este cómic mítico, vamos con el apartado técnico, que aquí es más importante que nunca: guion y dibujo de Barry Windsor-Smith, cartoné de tamaño de 23.5x33, contiene Marvel Comics Presents 72-84, The Uncanny X-Men 205 y material de Wolverine 166, 200 páginas, editorial Panini y un precio de 40 euros.

Ahora sí, garras fuera y vamos con la reseña

Un tamaño gigante para una obra grandiosa

Me gustaría empezar esta reseña llevando la contraria a esos haters que, casi siempre, prefieren poner a parir a las editoriales antes de respetar los formatos que estas van sacando. En este caso, los odiadores profesionales del medio se centran en que Panini saca un cómic, que ya está o ha estado en otros formatos más baratos, en un tamaño por el que te "clavan" 40 euros. Vamos a ver, señoras y señores. Panini, como pasa con el resto de ediciones que ha sacado de este cómic, no te obliga a comprar absolutamente nada. ¿Quieres Arma X en otro formato más barato? Cómpralo. De primera o de segunda mano. Opciones hay. Pero poner a parir a Panini por hacer un formato como este para que los amantes del mismo o los neófitos del tema disfruten de esta obra de arte... no sé, ya me parece criticar por criticar.

Esta edición es una auténtica pasada. El cómic lo merece. La historia, por guion y por dibujo lo merece. Los extras, que contiene entre otras cosas originales de Barry, lo merece. Entonces, ¿por qué criticar la aparición de este formato? Un servidor no lo entiende y me gustaría dejarlo claro antes de pasar al argumento y a otros detalles. ¿Es cara? Para mí, no. 40 euros por un formato así con 200 páginas, sus extras y esta historia, bien merecen la inversión. Y repito, si no te gusta el precio, tienes otras opciones.

Centrando ya el tiro en el argumento y en la obra, aquí hablamos del origen de Lobezno. Palabras mayores. Años 90. Barry Windsor-Smith se sacó de la chistera una historia increíble del nacimiento de este animal que pasó de ser Logan a Lobezno cuando experimentaron con su cuerpo y le añadieron a sus huesos el famoso Adamantium que le hace indestructible y que le da esas garras mortíferas que atraviesan enemigos, objetos y todo lo que se le ponga por delante. Aquí veremos todo el proceso de transformación. Un proceso lleno de dolor y cambios, no solo físicos, sino también mentales. Todo ello con un guion y un ritmo frenéticos que incluso jugarán con el lector en más de una ocasión girando la historia cuando menos te lo esperas. Y aquí se lo guisa y se lo come todo el bueno de Barry Windsor-Smith. Lo hace con una precisa y milimétrica explicación de todo el proceso en el laboratorio y también con imágenes exteriores que te dejarán con la boca abierta. Lobezno en su máxima expresión. El origen del arma más mortífera jamás creada con todo lujo de detalles y con un tamaño perfecto para disfrutar del magnífico dibujo de este cómic.

Os dejo varios ejemplos:

Hay que añadir que lo que ahora es una obra atemporal, en su momento fue rupturista e innovadora. Es una obra explícita, con un guion dinámico, frenético en todo momento y que llega a ser incluso un relato de terror en el que Lobezno actúa como en esas películas míticas de Alien en el que el ‘monstruo’, en este caso creado en un laboratorio, dará caza a todo o a casi todo lo que se le ponga por delante. Conoceremos por qué eligieron a Logan y también asistiremos a esa lucha interna entre la bestia y el hombre. Mutante, mejor dicho. Ahí Barry Windsor-Smith demuestra lo bueno que es, porque aparte de acción y salvajismo, tensión y terror, le dará muchas capas al personaje de Logan. Por eso estamos ante una obra de leyenda en todos los sentidos.

Del dibujo podríamos estar hablando horas con esas viñetas ya míticas de Lobezno lleno de cables y con un casco más acorde a un robot asesino que a un hombre. Sus momentos de ira y violencia son reflejados con una crudeza terrible e impecable, además de rodear al protagonista de esos malvados genetistas que cumplen a rajatabla las órdenes del verdadero monstruo de esta historia, es decir, el hombre que maltrató a Logan y le convirtió en el Arma X. Frialdad de los creadores y bestialidad de la creación. Una fórmula que queda impecable a través del dibujo de Barry. Por supuesto, Lobezno queda retratado aquí como un auténtico animal. Una bestia salvaje con ese pelo largo desmelenado y esos músculos gigantes coronados por sus garras de adamantium. Traducción final: un antes y un después en la historia de Lobezno que ya tienes de nuevo a tu disposición a un tamaño monumental.

Conclusión: es una obra de arte con una edición perfecta para reflejar el trabajo de su creador. ¿Cara? No lo veo así. 40 euros por un formato como este creo que merecen la pena. Eso sí, se está comentando mucho que es una obra calcada a la original. No, no lo es. No es al 100% tanto en papel como en colores, pero sí se acerca mucho a ello, algo que acrecienta su valor para sumarla a tu comicteca.