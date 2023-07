Guía para leer cómics de Hellboy: integrales, AIDP y orden de lectura

Iniciamos un nuevo tipo de análisis dentro de nuestra sección de cómics de Libertad Digital y lo hacemos con un guía completa sobre cómo leer las historias de Hellboy, el diablo rojo creado por Mike Mignola que es, sin duda, uno de los personas más famosos del universo de las viñetas. En este reportaje analizaremos el argumento de la obra, sus características en guion y dibujo y también los formatos y precios que podemos encontrar a día de hoy en las librerías.

¡Vamos con ello!

Argumento

Lo primero que hay que destacar de Hellboy es su ADN y su argumento. Estamos ante una historia que empezó a publicarse en el año 1993 y que nos trae las andanzas de un diablo rojo que hace su aparición en plena Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1944. Los nazis, dirigidos por Rasputín, invocan una fuerza oscura y demoniaca bajo el nombre del proyecto Ragnarok. Su intención, como se pueden imaginar, era darle un arma definitiva a Hitler para dominar el mundo. Esa era su idea, pero, por suerte para la humanidad, dicha invocación acaba con la llegada de un niño demonio que en vez de aparecer en en el lugar donde estaban los nazis aparece en territorio controlado por el ejercito norteamericano. El niño demonio, Hellboy, acaba siendo adoptado por uno de los miembros de la AIDP, la Agencia de Investigación y Defensa de lo Paranormal, trabajando para ellos y convirtiéndose finalmente en un aliado de la humanidad.

Esta es la historia inicial de Hellboy y así aparece en la primera aventura creada por Mike Mignola. A partir de ahí se abrió todo un universo alrededor de este demonio rojo que acabó por consolidar a Mignola como un genio de los cómics y a Hellboy como uno de los personajes más famosos del mundo de las viñetas. Este maravilloso monstruo rojo de cuernos cortados, cola larga y una mano derecha del destino colosal, se ganó el cariño de todo tipo de lectores y hoy en día es parte de la cultura mundial tanto en cómics como en películas.

En sus aventuras le veremos luchando contra todo tipo de monstruos, fantasmas y entidades paranormales. Todo ello mientras pelea a nivel interno por encontrar sentido a su llegada a la tierra y por evitar que los malos de esta historia le acaben usando para destruir a la humanidad. Como pueden ver, el argumento es espectacular y les puedo asegurar que la genialidad de Mignola tiene una fama más que merecida.

Estilo y temática

Es evidente que con todo lo dicho anteriormente estamos hablando de un tipo de cómics basados en la fantasía, las leyendas, el terror, el folklore y, como no, los demonios. Ojo, no solo los sobrenaturales, también los humanos. Imaginen una mezcla entre el Indiana Jones que luchaba contra las nazis, la imaginación y monstruosa herencia que dejó H.P. Lovecraft y el terror y suspense que firmaba en su época el misterioso Edgar Allan Poe. Bueno, quiero hacer un matiz con el tema de Indiana Jones, porque aquí Hellboy no está ni mucho menos solo, como si lo estaba el doctor Jones, sino que aquí veremos al demonio rojo acompañado de sus compañeros de la AIDP. Juntos, no solo lucharán contra todo tipo de entidades malvadas, sino que también formarán lazos de amistad y amor que harán que el lector los introduzca en su círculo más cercano como si de buenos amigos se tratase.

Mignola acertó de lleno con los secundarios que rodean a Hellboy. De hecho la idea inicial no era que el diablo rojo fuera el protagonista. Mignola, apoyado en sus inicios al guion con genios de la talla de John Byrne, quería una historia sobre un grupo de humanos y criaturas que luchaba contra el mal, sin embargo, el carisma de Hellboy acabó con él como líder indiscutible de todo este universo. Eso sí, personajes como Abraham Sapien, Liz Sherman o Bogavante Johnson acabarán siendo piezas vitales de estas historias llegando incluso algunos de ellos a tener aventuras en solitario.

La combinación es espectacular y Mignola con un dibujo minimalista, pero efectivo, consigue trasladar todo eso en historias entretenidas, interesantes y bien documentadas a nivel de folklore y leyendas. El uso del negro por parte de Mignola es su marca de la casa y junto con el fuerte color rojo de Hellboy y escenarios repletos de monstruos, castillos, casas encantadas y parajes misteriosos, el lector acaba enamorado del tono de todos y cada uno de sus relatos. Entrar en el mundo Mignola y en el mundo Hellboy es, reconocido a nivel general, una maravillosa adicción.

Ahora sí, vamos con los formatos que podemos encontrar de este universo Hellboy.

Formatos

Actualmente y teniendo en cuenta que las rústicas que había hace unos años son cada vez más difíciles de encontrar, la mejor manera de leer Hellboy es gracias a la editorial Norma, la cual lleva años siendo la dueña y señora de los derechos del personaje aquí en España. Voy a intentar hacer esta guía lo más sencilla posible, es decir, hacerla para que cualquiera se acerque a Hellboy desde cero. Sí, sé que los que conocen al personaje quizá la encuentren demasiado concreta, pero el objetivo es precisamente abrir una puerta sencilla para que cualquiera pueda atravesarla sin miedo a quedarse perdido o atrapado en el camino.

Si nos centramos en la historia principal, la que rodea a Hellboy, tenemos actualmente dos formas de entrar en ella. En la primera nos podemos hacer con todo el material a través de 4 integrales que más tarde detallaré. En ellos tenemos todos los ‘episodios’ de la historia principal y troncal, ordenados cronológicamente. En caso de no querer estos formatos integrales, Norma Editorial publica también tomos más pequeños en formato cartoné que actualmente acumulan un total de 27 publicaciones y que cuentan lo mismo en el orden de salida que tuvieron en su día.

Aparte de la historia principal existen los relatos de la AIDP, que hablan de la agencia con y sin Hellboy en ella. También hay integrales en este caso y son un total de ocho tomos. Además, el Mignolaverso incorpora publicaciones aparte como historias centradas en personajes como Bogavante Johnson o Abe Sapien.

Vamos a detallar las características de cada formato

Integrales

Si quieres empezar a leer Hellboy de manera clara, concisa y ordenada, esta es tu mejor opción. Así de simple. Son integrales de 600 páginas o más y si vas leyendo uno detrás de otro hasta tener los 4 tomos tendrás toda la historia troncal del demonio rojo. Así de simple. De hecho, con los tres primeros ya tendrías lo que en su día fue la historia original. El cuarto, publicado posteriormente, tiene en su interior los relatos posteriores a ese final que no quiero desvelar para no hacer ningún spoiler. Con los tres primeros tendrías el arco completo inicial y con el cuarto completarías todo como buen completista. Advertencia: cuando tienes los tres primeros se antoja casi imposible decirle no al cuarto.

En su día todos los tomos tenían un precio de 39,95 con una edición repleta de extras, publicada con una preciosa cubierta de tela e incluso con una cuerda roja, como no, para poder marcar tu lectura. Ahora, el precio ha variado en el caso del tercero y cuarto, pero se mantiene a 39,95 euros en los dos primeros (616 y 640 páginas respectivamente).

En estos integrales tendremos una historia primaria sobre el destino de Hellboy que será la más importante y también otros relatos, de mayor o menor tamaño, que irán conformando el tapiz general del personaje. Igual que ocurre con una serie de televisión. Hay episodios que se centran en el misterio a desvelar y otros que sirven para ampliar su universo y darle fuerza a la temática.

Os dejo fotos de estos integrales:

En el caso del tercer integral actualmente se puede encontrar por 48 euros. Ojo, hablamos del tocho más grande con 856 páginas y eso hace que el precio no esté ni mucho menos mal ajustado. El cuarto saldría a 45 euros a día de hoy con 592 páginas. La edición es preciosa tanto por dentro como por fuera dejando claro que es un formato pensado para el más purista de los coleccionistas. Además, Norma Editorial ha ordenado todas las historias de manera cronológica y no te perderás ni un solo detalle sobre el argumento. En los extras, originales de Mignola, apuntes del autor sobre el origen de las leyendas que cuenta y mucha información sobre sus referencias en cuanto a cultura y folklore.

Tomos sueltos

En este formato encontramos cartonés sueltos que, en líneas generales, incluyen la historia principal que está en los integrales, Hellboy y la AIDP con historias que van por año como son 52, 53, 54, 55, 56, La Bestia de Vargu y otros relatos como Hellboy Junior. Es un formato más para seguir mensualmente, no como los integrales que son más contundentes y más directos. Si en los integrales tendríamos una película, con estos tomos más pequeños seguiríamos todo en formato capítulos de una serie.

Os dejo dos ejemplos con el número 26 y 27 de la colección:

A día de hoy hay publicados 27 números. ¿Cuándo se publicará el próximo? Hellboy 28. Hellboy y la AIDP: El regreso de Effie Kolb y otras historias, verá la luz el próximo 25 de agosto.

AIDP

Hellboy es el gran protagonista de este universo de Mignola, pero el demonio rojo no está solo ni mucho menos. Como ya he dicho anteriormente en el argumento, Hellboy es un investigador que trabaja para la AIDP, la Agencia de Investigación y Defensa de lo Paranormal y esta agencia ha tenido vida antes, durante y después de él. Por eso también hay historias relacionadas con sus actividades que forman parte del universo Mignola y que están recopilados en estos ocho tomos.

La sensación general de aquellos que han leído este AIDP es que son igual o incluso mejores que las historias centrales de Hellboy y eso que en su momento no se pensó en estos relatos como algo destacado e importante. Lo que empezó como un experimento para ver la reacción de la gente se ha convertido en un clásico del Mignolaverso que, sumado a Hellboy, compone una escandalosa obra maestra en todos los sentidos.

Os dejo fotos del exterior e interior de los dos primeros tomos:

Aquí encontraremos la misma temática sobrenatural que en los integrales de Hellboy, pero ampliando mucho más el conocimiento de los lectores sobre otros personajes y sobre la propia AIDP antes de lo leído en los integrales del demonio rojo.

Personajes secundarios e historias ‘independientes’

Ya hemos hablado de la historia de Hellboy, de la AIDP y de algunos secundarios de lujo, pero precisamente estos secundarios tienen sus propias publicaciones y vamos a dar alguna pincelada sobre ellas. Abe Sapien y Bogavante Johnson tienen sus propios tomos, por ejemplo. De hecho, Sapien tiene publicaciones en formato integral como Hellboy o AIDP, dos en concreto (más de 400 páginas), y varios tomos en formato cartoné.

En otros casos, como Bogavante Johnson, las opciones que tenemos para leer las aventuras de este personaje son en tomos sueltos en formato cartoné. Seis ha sacado Norma Editorial.

Sir Edward Grey o el Asombroso Cabeza de Tornillo también se encuentran entre estos secundarios de lujo. Y si hablamos de lo más último de lo último, teniendo en cuenta la fecha de publicación de este reportaje, tenemos que mencionar la historia de La Espada de Hiperbórea, último tomo publicado por Norma Editorial y que ya pueden encontrar en sus librerías. En ella conoceremos el origen de una espada que aparece en las historias de Hellboy y que forma parte de su universo.

Orden de lectura

Rápido y al grano. Si juntamos Hellboy y AIDP con sus respectivos integrales, el orden sería, a grandes rasgos y sin aumentar mucho tu ansiedad por conseguirlo todo, el siguiente:

-Volumen 1 y 2 de Hellboy

-AIDP 1, 2 y 3

-Volumen 3 de Hellboy

-AIDP 4, 5 y 6

-Volumen 4 Hellboy

-AIDP 7 y 8

-No olvidar las historias complementarias como Bogavante Johnson, Abe Sapien, El asombroso cabeza de martillo y ‘Hellboy y la AIDP’ en sus diferentes años.

Extras

De regalo, para completar esta guía os dejo también algunas publicaciones que ya son directamente para los más puristas, como son por ejemplo ‘Historias Extrañas’. Estos son tomos diferentes que nos muestran, a modo de homenaje, el punto de vista de otros autores sobre la obra de Mignola con autores como John Cassaday, Alex Maleev, Jason Pearson, Leinil Francis.

Como les digo siempre, si gustan, disfruten de la lectura