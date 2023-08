Spiderman 2099, el cómic futurista que avanzó 100 años en el tiempo

Se agradece mucho cuando aparece algún producto audiovisual que refuerza o vuelve a traer a la palestra cómics que no son tan conocidos y que merecen una lectura. Es el caso de este Spiderman 2099, publicado en julio, y que vino precedido del éxito de la segunda parte de la película de animación de Miles Morales. En ella podíamos ver a un Spiderman villano, llamado Miguel O´Hara que luchaba contra Miles para evitar que este alterase el canon del multiverso.

Marvel y Panini, que de esto saben bastante, han aprovechado la ocasión para traer por primera vez a España la recopilación de ese Spiderman 2099 que tiene como protagonista a Miguel y que es muy diferente a lo que vimos en la película. No en estética, por supuesto, pero si en fondo y forma. Si hacemos caso al 1 que viene delante del anuncio de este tomo, Panini no dejará la cosa simplemente en una entrega y seguirá recopilando las historias de O´Hara en, como mínimo, un segundo integral.

Antes de entrar en materia y explicaros de dónde salió y quién es este Spiderman 2099, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Peter David e Ian Edginton, dibujo de Malcolm Davis, Ron Lim, Kelley Jones, Jimmy Palmiotti, Chris Ivy, Rick Leonardi, Tom Grindberg, contiene Spider-Man 2099 1-14, Annual 1 y material de 2099 Unlimited 1-3, editorial Panini, cartoné tapa dura, 464 páginas y un precio de 47 euros.

¡A por la reseña!

Una idea futurista que por fin se recopila en España

Allá por 1992, es decir, en los locos y creativos años 90, Marvel imaginó una historia con Spiderman en la que se diese un salto de 100 años. Un salto, por supuesto, en el que Peter Parker, por edad, se quedaba por el camino. Había que rediseñar la figura del trepamuros con un nuevo protagonista y además rodearle de un contexto futurista muy diferente a lo hecho anteriormente. Ahí apareció Spiderman 2099 y la figura de Miguel O´Hara.

¿Quién es Miguel O´Hara? ¿Un pariente de Peter Parker? No, la verdad es que no. Peter David y Rick Leonardi, equipo creativo responsable a nivel arácnido de la petición de Marvel, diseñaron un nuevo universo con un protagonista superdotado, que trabaja como genetista y que será obligado por su cruel jefe a realizar experimentos que, adivinen, le acabarán costando su vida tal y como la conocía. A partir de ahí, Miguel conseguirá los poderes de una araña y para escapar de sus enemigos se acabará vistiendo con un traje que en principio era simplemente para el Día de los muertos mexicano y que, casualmente, es una versión futurista y oscura del traje de Spiderman. De hecho, por estética, recuerda más al negro y rojo de Miles Morales que al rojo y azul de Peter Parker. Detalles estéticos aparte, Miguel tendrá los poderes del Spiderman habitual aunque no todos desde el inicio y sumando alguno nuevo, como por ejemplo espolones afilados en manos y pies, colmillos con veneno paralizante o visión nocturna.

Puntos a favor de este nuevo Spiderman: es original, su contexto futurista con narrativa noventera le da un toque especial a lo que cuenta y que, personalmente, Miguel no tiene nada que ver con Peter Parker. Este Spiderman, antes de serlo, no se parecía en nada al bueno de Parker. Miguel se nos plantea en esta historia como un joven egocéntrico, engreído y con un carácter bastante complicado. Además su trabajo no es ni mucho menos respetable, con una empresa llamada Alchemax que hace las veces de Oscorp en el futuro. Por lo tanto, el arco de cambio de un niñato a un superhéroe fue mucho más amplio que el de Peter Parker, hecho que aprovecharon sus creadores para ofrecer una historia nueva y fresca. La lectura, made in 90, está llena de dinamismo, muy referencial a los videojuegos en los que tenías que ir derribando villanos secundarios hasta llegar al malo final y con un toque macarra que sacará una sonrisa a aquellos que busquen un producto diferente a lo visto siempre con el trepamuros.

En cuanto a la edición, Panini trae un formato integral con el aviso de que estamos en el primer volumen. Habrá más. No se sabe cuándo, pero habrá más. En este tomo tendremos los 14 primeros números del volumen 1 y varios extras. Papel estucado, portadas originales, One Shots... Es una buena forma de tener recopilada esta historia que en su día llegó en formato grapa a España a mitad de los noventa y que aún no estaba recopilada.

¿Lado negativo de este Spiderman 2099? Quizá que no es una obra para entrar directamente en el Spiderverso. Es un producto conveniente para aquellos que ya tienen un buen bagaje con Peter Parker o incluso con Miles Morales, aunque la película ha hecho que a día de hoy eso no sea un condicionante importante. Puedes no haber leído un cómic en tu vida y que tu experiencia venga del cine. Con eso te podría valer. Además los 90 no son tan demandantes a nivel de lectura como los clásicos de los 80 hacia atrás que sí tenían mucho texto y eran más lentos y densos en narrativas. Se lee con facilidad aunque en este primer tomo la historia es más una introducción que un guion redondo con una historia autoconclusiva.

En cuanto al dibujo, se lo pueden imaginar, Estética futurista, coches voladores, experimentos, un Spiderman oscuro y agresivo... Hay varios artistas en este tomo, pero me centro en el principal, que es Rick Leonardi. Rick ‘me pongo a tus pies’ Leonardi. Las imágenes valen más que 1000 palabras. Espectaculares. Os dejo varias:

Ojo, este 2099 no fue solo para Spiderman. Hubo más personajes como el Castigador que tuvieron este salto temporal de cien años, pero de momento no hay visos de que eso se vaya a recopilar.

Conclusión: oportunidad histórica para tener el inicio de este nuevo Spiderman recopilado en un tomo. Si vienes del cine, aprovecha la ocasión. Si ya hiciste esta obra en formato grapa, tú decides si quieres unificarlo todo como completista o mantenerte con tus grapas forum. En general es un trabajo fresco, original e interesante por el toque macarra de los 90. Si gustan, disfruten de la lectura.