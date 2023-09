Sin City de Frank Miller: cómo leer el cómic completo y por qué es una obra de arte

Dos fechas son importantes para entender el contexto de una obra, Sin City, que ya forma parte, no solo de la cultura del cómic sino también de la cultura a nivel general. Para empezar hay que hablar del año 1991, cuando se publicó por primera vez la obra de Frank Miller. Por supuesto me refiero al cómic. Después hay que hacer mención al año 2005 y al estreno de la película, bajo la dirección de Robert Rodríguez, el propio Frank Miller y Quentin Tarantino.

¿Por qué menciono también la película? Porque de 1991 a 2005, Sin City era considerada una obra de culto... en los cómics. Aún no formaba parte del resto de la sociedad ya que no todo el mundo se había acercado al mundo de las viñetas. Fue con la película, la primera de ellas, cuando el boom de Sin City se desató y no solo fue porque el film es espectacular sino porque fue una adaptación portentosa de la obra de Frank Miller.

Habitualmente y antes de la explosión Marvel, cuando un cómic se llevaba al cine solía modificarse tanto que el producto decepcionaba a los fans. No es nada fácil pasar del cómic a la gran pantalla. Marvel lo ha logrado con su universo, pero que le pregunten a DC si es sencillo contentar a los espectadores y también a los fans originales. Pero con Sin City, se logró un nivel de respeto tal a la obra que prácticamente se cogían planos y diálogos calcados de las viñetas de Miller. Se alteró lo justo y necesario, como por ejemplo elegir ciertas historias por delante de otras y no en el orden del cómic, pero apenas se tocaron los elementos primordiales, como el blanco y negro y el toque noir maravilloso de esta obra legendaria.

Tras el éxito de la película de 2005 llegó otra en 2014 que, sin llegar al éxito de la primera, volvió a relanzar la obra a la palestra pública. Eso ayudó a que aquella generación que no se había acercado al cómic en 2005 lo hiciese en 2014 y eso siempre es positivo. Lo bueno hay que difundirlo y si el cine es capaz de redirigir los ojos de la gente a materiales tan buenos como este, adelante.

Ahora bien, varias preguntas nos podemos hacer respecto a esta obra. En primer lugar, ¿cómo podemos acercarnos a la obra original si no hemos leído nada y queremos entrar de lleno en la ciudad del pecado? Vamos con ello.

Dos volúmenes con toda la historia de Frank Miller

La joven Goldie ha sido asesinada. A su lado un hombre corpulento y lleno de cicatrices llamado Marv al que ha regalado la mejor noche de su vida. Él suspira por ella. Le lanza unas palabras con voz en off en las que le declara su amor. Unas palabras con las que jura vengarse y descubrir quién y por qué la han matado.

Así arranca la historia de Sin City, tanto en los cómics como en el cine. Es un inicio que en pocas viñetas ya marca el tono, la temática y el estilo de la narración de Frank Miller. A partir de ahí, el género noir llevado a su máxima expresión. Asesinatos, sangre, pasión, sexo, drogas, alcohol, excesos, coches, poder, bajos fondos, hombres robustos y violentos, mujeres apasionadas y preciosas... Eso es Sin City. Eso llevó a esta obra al Olimpo de los cómics y mucha gente se pregunta por dónde empezar y cómo empezar con esta obra.

Actualmente es complicado encontrar más facilidades para meterse de lleno en el mundo de Sin City. Es tan fácil como hacerse con los dos volúmenes en los que está integrada la obra completa. Norma Editorial es la encargada de poner ante los ojos del lector dos ‘tochos’, como se suele decir, en los que tienes todas las historias. Por lo tanto la pregunta tiene fácil respuesta. ¿Por dónde empiezo? Por el primer volumen. ¿Cómo continúo? Por el segundo. Así de simple. Analizamos ambos volúmenes y sus características.

Dos volúmenes con un formato homenaje al cómic

Cartoné tapa dura forrado con tela, cantos de las hojas en negro, cinta marcapáginas... La verdad es que la sensación que tiene uno a la hora de hincar el diente a los dos volúmenes de Norma Editorial es que tiene delante una edición Deluxe con varios detalles que homenajean a la obra que tienen en su interior.

El negro y rojo de la portada se unen al blanco y negro de las viñetas conformando así un estilo de edición que se adapta perfectamente a lo que un amante de Sin City quiere encontrar. No en vano si hubiese que elegir colores para destacar esta obra serían el negro y el rojo. Oscuridad y sangre. En la primer volumen, la bailarina Nancy. En el segundo, Marv.

Les dejo imágenes de ambas ediciones:

A nivel de páginas estamos ante dos tomos de 792 y 728 páginas respectivamente que incluyen, aparte de la historia principal, varios extras. Lo sé, mucha gente puede pensar que estamos ante dos ladrillos, por decirlo de manera coloquial, pero les puedo asegurar que el ritmo de lectura convierte 100 páginas en un suspiro. Es algo que también logró Frank Miller y que he destacado en otras obras suyas como Daredevil o Año Uno de Batman. Miller consigue atraparte de tal forma que sin prisa, pero sin pausa devoras este tipo de historias casi del tirón. Te será complicado parar de leer. Además el dibujo, del que hablaremos después, es simple, con pocas distracciones más allá del corazón de la escena y muy sencillo de leer.

Tipo de lector

Estamos ante una obra noir con todo lo que eso supone y por supuesto hay que darle a este cómic el adjetivo de "adulto". Sin lugar a dudas. Sinceramente creo que es un cómic para un tipo de lector que disfrutará en plenitud de esta obra si se acerca a ella a su debido tiempo. En el tempo adecuado. Quizá cuando ya tenga cierto bagaje en los cómics y sepa perfectamente lo que busca. Ojo, esto no es un "si no has leído nunca un cómic no empieces por aquí", sin embargo, sí creo que sin ser complicado de leer sí demanda a un lector que no le tenga miedo a los textos largos o reflexivos, por ejemplo. No es un clásico de los años 60, 70 u 80, ya que es noventero, pero tampoco es un producto más actual con un "pim pam pum" en formato blockbuster. Es una obra muy cuidada, reflexiva y con muchos matices que se aprecian tomándose las cosas con calma.

Tanto en temática como en dibujo tenemos escenas cargadas de simbolismo, violencia, desnudez, sexo, alcohol, drogas... Todo lo peor que puede tener una ciudad considerada "pecadora" lo tenemos aquí, por lo nadie se puede sorprender por lo que va encontrar en su interior. Es una obra que además incorpora esa continua voz en off que ralentiza el ritmo mientras narra lo que está ocurriendo. Hecho, seamos sinceros, que le da un rollo espectacular a la obra siendo una de sus señas de identidad.

Un dibujo basado en el uso del negro

Luces y sombras. El uso del negro. Lo que no ves, pero se intuye con el blanco que lo rodea. La sangre, sin ser roja, que queda patente y es igual de vistosa que si tuviese su color original. Violencia, mujeres con curvas imposibles y desnudos que acompañan a la narración. Golpes, dientes saltando y peleas en callejones y bares. Unos dientes blancos que destacan sobre un fondo negro. La lluvia cayendo y formando cuerpos al golpear con los mismos. La verdad es que el dibujo de Sin City es una auténtica obra de arte en líneas generales. Miller creó escuela con un estilo que se puede reconocer con apenas un par de vistazos a las viñetas. Sus composiciones, medidas hasta el más mínimo detalle jugando siempre con un rostro a medias o un arma que destaca sobre un fondo negro. No sé si a alguien no le gusta el dibujo de Sin City, pero yo no me fiaría de personas así. Lógicamente estoy de broma, no se vayan a ofender, pero creo que dejando un par de ejemplos van a entender por qué digo lo que digo.

Conclusión: estamos ante una obra de arte que ha trascendido el mundo de las viñetas y ya forma parte de la cultura popular. Si me preguntan qué parte me gusta más... pues soy más fan del primer tomo recopilatorio que del segundo, sin embargo, ambos forman un conjunto espectacular. La mejor manera de acercarse a día de hoy a Sin City es con estos dos tomos de Norma Editorial. Puedes tener los dos o quedarte en el primero. Las historias son, en cierta medida, autoconclusivas, aunque están todas conectadas y la experiencia total se gana leyendo todo. Perfecto para darte un capricho de cumpleaños, Navidad o simplemente por decir "quiero tener todo el material". Si gustan, disfruten de la lectura.