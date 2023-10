Batman detective: cuando Bruce Wayne cambió Gotham por Europa

Gotham es Batman y Batman es Gotham. No es la primera vez que esta unión se rompe, porque el bueno del caballero oscuro ha estado incluso en Barcelona o Benidorm, no es broma, pero siempre que lo hace los lectores habituales de Batman fruncen el ceño para ver qué les van a ofrecer. En este caso nos vamos a Europa, aunque no pasemos por España. Inglaterra, Francia y Bélgica sí verán la sombra de Batman por las fachadas de sus edificios y lo harán con una historia en la que tendremos a un villano, villana en este caso, llamada Equilibrio, que disfrazada de Batman blanca asesinará a personas que en el pasado fueron salvadas por el murciélago.

Antes de continuar con la reseña, vamos con apartado técnico: guion de Tom Taylor, dibujo de Andy Kubert, editorial ECC, cartoné tapa dura, 160 páginas, contiene Batman: The Detective núms. 1-6 USA y tiene un precio de 23 euros.

Vamos con la reseña

¿Un futuro sin nada que hacer en Gotham?

He de reconocer que la premisa del cómic, por la cual Bruce abandona Gotham, no termina de convencerme. Me parece un poco forzada. Tiene sentido, sí, pero creo que se podría haber llevado más por un viaje temporal que por un "estoy hasta las narices de proteger este sitio". Aún así, el cómic en general es una buena aventura de Batman. Bastante apañada diría yo. El guion funciona bien, la idea de la villana me gusta y ver a Batman en lo alto del Big Ben o con la Torre Eiffel de fondo me ha resultado bastante entretenido.

Como digo, Batman detective no es ni mucho menos un mal cómic. Tom Taylor establece un buen misterio, muestra a un Bruce Wayne hastiado y desilusionado y le coloca ante una villana que no es para tomarse a broma. Estamos hablando de hecho de una persona capaz de derribar un avión o asesinar a más de 200 personas, todas ellas salvadas por Batman, lo que convierte este cómic en una thriller psicológico en el que Bruce ve que parte de su trabajo anterior queda minado por una persona que deshace todo lo bueno que él hizo. Repito, derriba un avión y mata a más de 200 personas, es decir, es una genocida en toda regla y encima con muchos seguidores que vestidos de Batmans blancos lían una monumental por Europa.

Como su propio apellido indica, Batman Detective potencia sobre todo el apartado detectivesco del personaje. No solo estamos ante una historia con grandes escenas de acción e imponentes escenarios sino que tiene un componente de investigación más que interesante. Bruce irá de ciudad en ciudad por el viejo continente luchando por detener a esta mezcla entre Carmen Sandiego y villana de James Bond que tiene como único objetivo equilibrar, según su versión, el ‘mal’ que ha hecho el caballero oscuro. Villana muy interesante, bien trabajada sin necesidad de demasiados alardes y con un giro final que nos hará, aunque sea un poquito, empatizar con ella.

Por otro lado está la estética de este Batman. Con el traje se parece muchísimo a la versión desértica del Batman de Ben Affleck con Zack Snyder, el cual me encanta. Lo que pasa es que sin el traje parece un Toretto de Fast and Furious metido a superhéroe. Gustándome todo lo demás del dibujo de Kubert, sobre todo el aspecto con traje, los escenarios y la villana... el detalle Toretto me falla un poco.

Os dejo varias imágenes:

En cuanto al tono, me gusta la oscuridad y los colores rojos y anaranjados que le quedan de vicio a las aventuras nocturnas de Batman. Un estilo que parece metafórico para el infierno y sufrimiento que hay en el desgastado corazón del murciélago. Los secundarios, en este caso aliados, de Batman, ni molestan ni son espectaculares. Cumplen. Por lo tanto poco se puede decir de ellos aparte de que ayudan a compartir un poco el peso de las investigaciones.

Conclusión: difícil desentrañar el tipo de lector que podría ser el más adecuado para esta lectura. Un completista de Batman sería lo más adecuado. Alguien que tenga devoción por el personaje y quiera todo de él. ¿Se lo recomendaría a un lector esporádico que quiere algo de Batman? Quizá no, la verdad. Le recomendaría otras opciones. De hecho actualmente ECC está volviendo a publicar grandes historias míticas de Batman en formato coleccionista. El Tribunal de los Buhos, que pronto reseñaremos aquí, sería más adecuado para el lector que he mencionado antes. Si gustan, disfruten de la lectura.