Edición de lujo de la ópera espacial de Jim Starlin: la explosión de Warlock en los cómics

Por desgracia para aquellos que, de momento, solo conozcan el universo Marvel por las películas y no por los cómics, hay un personaje del que todavía saben poco, pero que tiene un papel crucial en este maravilloso universo de las viñetas. Hablo de Adam Warlock. Este personaje, representante de las epopeyas cósmicas más importantes del género superheroico, solo ha aparecido en una película del UCM, en concreto en la tercera parte de los Guardianes de la Galaxia, y ni mucho menos se le hizo justicia a su recorrido en los cómics. No sé qué pasará en el futuro con este Warlock interpretado por el actor Will Poulter, pero ya les puedo adelantar que mucho tiene que cambiar la cosa para que la imagen que debería tener llegue a los cines.

Si su única imagen mental del personaje es la del cine, les recomiendo que la alejen lo máximo posible de ella y se hagan el favor propio de acercarse a la verdadera esencia del mismo. ¿Dónde se encuentra la mejor versión de todos los personajes de Marvel? Efectivamente, en los cómics. Y si quieren dar el paso adelante para descubrir al verdadero Adam Warlock yo les recomiendo que, en este u otro formato, se hagan con el Adam Warlock de Jim Starlin.

¿Quiénes son Starlin y Warlock? En el caso del autor estadounidense hablamos de un genio de los cómics cuya interpretación de las aventuras espaciales es, sin duda, referente cultural en todo el mundo. Su capacidad de creación, sobre todo en la década de los 70 y de los 80, de óperas espaciales y de personajes míticos del mismo son historia viva de los cómics. No en vano estamos hablando del creador de Thanos, uno de los enemigos más mortales a los que Los Vengadores se han enfrentado y que tuvo su explosión mediática máxima en las películas Infinity War y Endgame. Solo con eso ya se pueden hacer una idea de lo que significa Starlin para Marvel, porque el papá de Thanos es el bueno de Jim.

No sería con Warlock sino con Iron Man donde Starlin colocaría por primera vez a Thanos en un cómic, pero la relación entre el primero y el titán alcanzaría cotas de leyenda. ¿Por qué? Porque la saga de las gemas del infinito los tiene a ellos como principales protagonistas.

Antes de continuar con la reseña y explicar la relación entre Warlock y Thanos, vamos con el apartado técnico del cómic: guion y dibujo de Jim Starlin, contiene Strange Tales 178-181, Warlock 9-15, The Avengers Annual 7 y Marvel Two-In-One Annual 2, tamaño Marvel Gallery 23.5 x 33, cartoné tapa dura con cubierta, 360 páginas y un precio de 55 euros.

Vamos con la reseña

El verdadero nacimiento de Warlock y la saga de las gemas del infinito con Thanos

Adam Warlock, llamado simplemente ‘Él’ en su origen firmado por Stan Lee y Jack Kirby, le debe mucho a Jim Starlin y la razón la vamos a encontrar en este cómic que Panini ha decidido reeditar en un formato perfecto para la grandiosidad de la ópera espacial que hay en sus páginas. Estamos ante un cómic que en 360 páginas reformuló la figura de un personaje caído en el olvido y lo relacionó con la que posteriormente sería una de las sagas más recordadas de la historia, la saga de las Gemas del Infinito. Aquí tendremos a personajes como el propio Adam, la explosión de Thanos como villano y la primera aparición de secundarios de lujo como la Gamora de los Guardianes de la Galaxia.

Starlin se sacó de la manga una historia en la que inicialmente cuenta de nuevo el origen de Warlock dándole más matices y enfrentándole a un desarrollo filosófico más que interesante. En las primeras páginas de este cómic se nos recuerda el nacimiento de Adam como un humano artificial y perfecto creado por científicos de la Tierra. Posteriormente sería el líder de la denominada Contratierra, la cual hemos visto también en la última película de los Guardianes de la Galaxia, sin embargo, Warlock estaba buscando por aquel entonces su sitio y su verdadera razón de ser. Starlin se la dio y lo hizo enfrentándole a una versión malvada de él llamada Magus y después siendo parte activa del inicio del enfrentamiento con Thanos en la saga de las Gemas del Infinito. Eso es lo que nos encontramos en este tebeo. Aquí tendremos ese arco argumental del enfrentamiento con su yo malvado y después los primeros atisbos de Thanos buscando las gemas del infinito para reconquistar a su amada muerte.

Solo con la incursión de Thanos ya tenemos un producto atractivo para todos los públicos, seas novato en los cómics o un experimentado lector que quiera ver por primera vez o revivir historias que cambiaron para siempre el universo de los cómics. Este Warlock es historia cósmica de las viñetas y todo ello con un formato que realza y potencia la espectacularidad del dibujo y color del genio de Detroit. Si ya de por sí meterte en este viaje espacial es una experiencia inmersiva potente y reflexiva, hacerlo con un tamaño como el de este Marvel Gallery, aumenta aún mucho el efecto embelesador de la obra.

Os dejo imágenes de la edición y también del propio cómic:

Como pueden apreciar en las imágenes, el tipo de narrativa es espectacular y colorida en el dibujo, aunque densa y llena de bocadillos explicativos en cuanto a texto. Es el estilo de la época y un punto a tener en cuenta si eres un lector que no termina de cogerle el ritmo a estos clásicos. Ojo, siempre he dicho que un cómic puede no adaptarse a tus gustos cuando llevas poco tiempo en este mundo, pero puedo encantarte tiempo después cuando tú mismo busques otro tipo de producto que te saque de la rutina o que sea más elaborado y clásico. Si no estás en ese momento y eres más de cómics actuales, no te fuerces. Si crees que no te va a costar leerlo y lo vas a disfrutar con pausa y sin prisas, adelante, porque estamos ante historia viva de los cómics. Tenerle miedo a los clásicos por su densidad no tiene nada de malo, sin embargo, yo me acercaría a ellos poco a poco y siempre entendiendo el contexto en el que te estás metiendo. En este caso, por ejemplo, es cierto que Starlin tira mucho de filosofía para desarrollar lo que quiere contar y lo hace todo cocinando a fuego lento, pero no creo que sea un ‘ladrillo’ como se suele decir. Por otro lado, nadie te obliga a leer las cosas del tirón. Cuidado con la ansiedad. Mejor disfrutar algo durante varios días, que sufrir forzando la lectura.

Conclusión: un clásico en toda regla del género denominado ópera espacial. Starlin ejecuta uno de sus mejores trabajos y es una gran oportunidad para acercarse al personaje de Adam Warlock. No es una edición barata, no nos vamos a engañar, pero por historia, contenido y sobre todo exposición del dibujo, en mi opinión vale la pena invertir en ello. Si gustan, disfruten de la lectura.