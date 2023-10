Nemesis Reloaded: adrenalina pura en forma de cómic con Jorge Jiménez y Mark Millar

¿Quieres un cómic que en su ADN incluya acción a raudales, dinamismo, velocidad, adrenalina, violencia y entretenimiento? ¿Quieres que además de todo eso el personaje principal sea como Batman, pero justamente lo opuesto? Pues ficha a Jorge Jiménez, alma de cántaro. No lo pienses mas. Este consejo no se lo tengo que dar al guionista Mark Millar porque él ya tuvo en cuenta todo esto y eligió al dibujante español para dar vida visual a este Nemesis Reloaded que, yendo al grano, es un cabronazo en toda regla.

Voy a tirar de una mítica serie de televisión para describir a este Nemesis que en su día llegó de la mano de Millar y Steve McNiven y ahora regresa con Jorge al frente del dibujo. Nemesis es "como Santa Claus... colgado de Prozac... en Disneylandia... ¡echando un polvo!". Esta frase de Friends refleja muy bien el conjunto de entretenimiento, locura, violencia y adrenalina que tenemos en este cómic y en concreto con este villano. Eso sí, cambiaría Prozac y le metería alguna droga recreativa, porque este villano protagonista es un auténtico bastardo.

Nemesis es todo lo contrario a lo que sería Batman. De hecho su estética es así. Va de blanco, lleva capa y salvo por la ausencia de orejas de murciélago y el símbolo, podríamos estar hablando perfectamente de lo que hubiese pasado si Bruce Wayne en vez de querer ser un héroe hubiese puesto todos sus recursos económicos y habilidades al servicio del mal. Eso es lo que nos encontraremos aquí en Reloaded. Millar nos da un reformulación de su idea inicial añadiendo el origen de este sádico monstruo. Y como he dicho antes, si quieres un Batman cabrón, no hay mejor opción a día de hoy que el dibujante que está firmando actualmente junto a Chip Zdarsky la cabecera del caballero oscuro en DC.

Nemesis Reloaded es adictivo. La historia se compone de cinco grapas que se leen de manera compulsiva. No te permiten parar. Dicho esto en el buen sentido, por supuesto. Pongo el ejemplo de lo que me pasó a mí. Mi idea era leer por la noche la primera grapa y ya el día siguiente terminar de finiquitarlo, pero fui incapaz de parar. Igual que otros cómics tienen ciertos momentos que incluyen dos páginas o tres en las que el ritmo decrece y eso te hace echar un ojo al reloj y poner fin al día, este Nemesis rompe radicalmente con esos pequeños bajones al meter rápidamente a este maravilloso loco peligroso lanzándose contra un helicóptero o sacando un lanzacohetes. Esa ausencia de mínimos descansos convierte la lectura en una sucesión de momentos repletos de adrenalina adictiva. Como se pueden imaginar, de intentar leer una grapa pasé a devorar el cómic esa misma noche.

Ojo, sin ser un cómic que pretenda cambiar la vida del lector con reflexiones filosóficas, esa presencia constante de velocidad y ritmo narrativos no acaba perjudicando a la definición de los personajes. No por ir rápido tiene carencias en el desarrollo de los mismos. Lo que pasa es que Millar alterna muy bien el uso de flashbacks con la acción del presente y con diálogos certeros. Por eso el lector tiene la sensación de conocer bien a los personajes dentro de este entretenido maremagnum que, a fin de cuentas, lo que pretende es entretener de forma salvaje y macarra.

En cuanto a los personajes, Nemesis destaca sobre el resto aumentando la información que dio en su día Millar con McNiven y que ahora se ve ampliada en este Reloaded. Es un personaje bien narrado, que alterna a la perfección momentos de sangrienta locura con traumas pasados, y que acaba por provocar que el lector cometa el pecado de simpatizar con una auténtico cabronazo. Ahí entra la figura del otro personaje importante del cómic. Un alcalde que aquí hará las veces de héroe ante el villano de esta historia. ¿Es una batalla de extremos o hay grises de por medio? Eso tendrán que averiguarlo leyendo el cómic.

Respecto al dibujo de Jorge Jiménez, la opción de tener al dibujante actual de Batman para hacer un Batman oscuro, a pesar de ir de blanco, es un claro acierto de Millar. Jorge ha mencionado muchas veces que el dinamismo de mangas como Dragon Ball han sido claras influencias en su estilo y eso se nota en escenas de acción y violencia como las que tiene Nemesis. Poca gente como Jorge dota actualmente de esa fluidez y velocidad anatómica a sus personajes. Además aquí tiene la libertad que quizá la seriedad de Batman no te da para buscar esa mirada asesina, pícara y descarada de este asesino de masas. Por tierra, mar y aire, este Nemesis demuestra todo su potencial asesino de la mano de Jiménez. Y lo de tierra, mar y aire es literal, porque le veremos cometiendo asesinatos incluso en el agua. Os dejo varios ejemplos:

Para ir terminando me gustaría decir que este cómic, siendo una continuación de la idea original publicada hace unos años, se puede leer sin haber picado antes con el Nemesis anterior. No vas a estar perdido en ningún momento, porque encima hay que añadir una historia de origen a este nuevo Reloaded. Sirve como historia autoconclusiva con un guiño final a futuros proyectos y el lector que sienta curiosidad por entrar en este universo no tendrá ningún problema en entrar de lleno en él con esta aventura. A nivel de formato, Panini me sorprendió con un formato de mayor tamaño que el que utiliza habitualmente para, por ejemplo, los Must Have de Marvel. Se agradece.

Rematamos la faena con la ficha técnica: guion de Mark Millar, dibujo de Jorge Jiménez, editorial Panini, cartoné tapa dura, contiene Nemesis: Reloaded TPB, 152 páginas y un precio de 24 euros.

Conclusión: adrenalina en vena para pasar un buen rato repleto de acción y venganza. De esos cómics que puede leer muchas veces sacándote siempre una sonrisa de complicidad con este villano. Jorge Jiménez demuestra de nuevo por qué está en lo más alto del mundo de los cómics hoy en día y esta vez lo hace con un Mark Millar al que se le nota que este proyecto le aporta libertad macarra para hacer lo que quiera. Punto a favor también por el color de Giovanna Nir. Si gustan, disfruten de la lectura.