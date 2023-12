Territorio Omnibus: Kick-Ass, el cómic más gamberro y salvaje de Mark Millar

¿Cómo puede ser que con la cantidad de mala gente que hay en las calles no haya nadie que imite a los superhéroes de los cómics, se ponga un traje y salga a darse de leches por ahí luchando contra el crimen? Si alguien quisiese podría, como mínimo, vestirse con un buen traje y luchar contra la delincuencia aunque no tuviese poderes. Esto no es una idea mía sino de un joven adolescente que creado por Mark Millar y dibujado por John Romita Jr decidió salir a las calles como un héroe para... llevarse una paliza, ser apuñalado y también atropellado.

El párrafo anterior vale perfectamente como introducción para este pedazo de cómic, Kick-Ass, que fue tan bueno y tan mediático en el mundo de las viñetas que acabó pasando al mundo del cine con dos películas que, en mayor o menor medida, tuvieron un gran éxito entre el público en general. El cómic nació en 2008 y las adaptaciones en la gran pantalla llegaron en 2010 y 2013.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico de este Omnibus: guion Mark Millar, dibujo John Romita Jr, contiene Kick-Ass 1-8, Hit Girl 1-5, Kick Ass 2 1-7 y Kick Ass 3 1-8, formato Omnibus, cartoné tapa dura con sobre cubierta, editorial Panini, 768 páginas y un precio de 60 euros.

Vamos con la reseña

Macarra, violento, exagerado y muy divertido

¿Qué pueden esperar de un cómic en el que un adolescente se viste de superhéroe y se enfrenta a delincuentes, violadores, camellos y mafias? ¿Qué se pueden esperar de un cómic que tiene a una niña de 10 años empalando maleantes como si fuese Lobezno o Deadpool? Pues un cuento de Disney, no, por supuesto. Kick-Ass no engaña a nadie. Mark Millar hizo aquí lo que quizá no le hubiesen dejado con personajes más establecidos y míticos de Marvel o DC, es decir, diseñó un nuevo universo macarra, violento, exagerado y muy divertido que atraía igualmente a los adolescentes y a los adultos.

En este Omnibus no tendremos todo el universo de Kick-Ass, aunque sí todo lo que firmaron juntos Millar y Romita. Eso incluye las primeras ocho grapas del Kick-Ass original, la segunda parte y un material extra que se situó entre medias de ambos y que tuvo como protagonista al mejor personaje, a mi entender, de toda la saga. Sí, la niña (Hit-Girl) que antes he mencionado y que parece una mezcla de la prota de Kill Bill y la versión femenina de John Wick. Eso sí, con solo 10 años. ¿Bestialidad? Sí, de eso se trata. Así son los extremos que usa Millar en este Kick-Ass y por eso ha triunfado este cómic, porque lleva el macarrismo a cotas excesivamente altas.

Quien se haga con este tomo de recopilación tendrá la base más importante del universo Kick-Ass incluyendo su origen y primeras aventuras, el spin off de Hit Girl y la segunda parte que, en muchos momentos, mejora incluso el tomo inicial. ¿A qué tipo de lector va destinado? Salvo a niños pequeños, a todo el mundo que quiera pasar un rato divertido, macarra y sí, violento. No les voy a engañar, aquí hay más sangre y vísceras que en un matadero y Mark Millar no se dejó nada en el tintero. Todo ello además con un Romita Jr que, yendo de más a menos, realiza uno de sus mejores trabajos.

Os dejo varios ejemplos del dibujo, incluyendo alguna splash page que aparecen con bastante asiduidad y que son espectaculares:



También os dejo imágenes del Omnibus y de la edición que ofrece Panini. Es potente a nivel de contenido, pero no es incómodo de leer en peso o apertura. Está claro que no es una grapa o una tapa blanda, sin embargo, es bastante accesible para una lectura en casi cualquier parte.

El tono del cómic es evidente, pero me gustaría resaltar que, poco a poco, no solo divierte al lector con violencia y acción sino que también ofrece una buena sátira del mundo de los superhéroes, de la sociedad en general y, visto el panorama en la realidad que todos vivimos, no viene nada mal tomarse con humor mucho de lo que está ocurriendo en este mundo que nos ha tocado vivir. El buen uso del sentido del humor, negro en muchísimos aspectos, te hará sacar una sonrisa durante la lectura y todo ello sin tomárselo todo a risa y sin tomarse todo demasiado en serio. Tiene el equilibrio perfecto.

Conclusión: Kick-Ass es un clásico moderno de los cómics y poca gente que está metida en este mundo no se lo ha cruzado en su camino. Si te apetece entrar este Omnibus es un buen regalo navideño para hacerte con ello y si ya lo tienes por separado puede que te apetezca algo más concreto y agrupado. Millar ofrece el que para muchos es uno de sus trabajos Top y Romita, aunque con altibajos, ofrece un rendimiento más que notable. Si gustan, disfruten de la lectura.