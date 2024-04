¿Y si los Vengadores fueran Lobezno, el Castigador, Elektra o Conan el Bárbaro?

Los Vengadores. Menudo grupo, ¿verdad? Si la Liga de la Justicia es el grupo de superhéroes por antonomasia de DC, Los Vengadores lo son en Marvel. Y si hablamos de los miembros del grupo y a pesar de que el mismo ha sufrido tantas variaciones que casi todos los personajes Marvel han sido Vengadores alguna vez, los nombres que más nos pueden sonar, tanto en cómics como en cine, son el Capitán América, Iron Man, Bruja Escarlata, Hulk, Ojo de Halcón o Thor. Pues bien, abran la mente porque se vienen curvas y además con un toque macarra descomunal.

Antes de nada, advertencia: si no te gustan los cómics con más acción que guion, échate a un lado y no pierdas el tiempo. Ahora bien, si disfrutas como un niño de los combates, la adrenalina, la acción, los guiones locos y los personajes macarras, esta es tu reseña y esta es tu saga. Hoy hablamos de... ¡Salvajes Vengadores!

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Gerry Duggan, dibujo de Mike Deodato Jr, rústica tapa blanda, editorial Panini, contiene Free Comic Book Day: Avengers 2019 y Savage Avengers 1-5, 144 páginas y un precio de 13 euros.

Idea loca para un público adicto a lo macarra

Atentos a los nombres que pongo a continuación: Lobezno, Elektra, Conan el Bárbaro, Venom, Doctor Vudú y el Castigador. Ya saben que todos ellos tienen algo en común y es que, aparte de ser grandes amantes de la paz, son de aquellas personas que prefieren hablar antes de poner sangre de por medio. Son un grupo que podría salir en alguna serie Disney para niños pequeños. Bueno, fuera de bromas, aquí hay asesinos especialistas y algunos de los personajes más bestias de toda la factoría Marvel, es decir, este cómic es muy violento, lleno de sangre, con acción por encima de cualquier otra cosa y llena de macarrismo.

El guion lo firma Gerry Duggan, autor que ha destacado, entre otras muchas cosas, por llevar la cabecera de personajes como Deadpool a un éxito arrollador. Ojo, que un guionista como Duggan se dedique aquí y en otras obras a dar al público lo que quiere, acción y violencia, no quiere decir que sea un producto sin sustancia. No estoy para nada de acuerdo con aquellas personas que dicen que esto es para gente a la que no le gusta un buen guion en un cómic. Mentira. Tú puedes ser amante de la alta cocina y que llegue el domingo y te quieras meter unos huevos fritos con patatas fritas entre pecho y espalda. Pues esto es lo que es Salvajes Vengadores, un plato de huevos fritos con patatas que, en mi opinión, te quita el hambre de principio a fin.

Esta cabecera que Panini arranca ahora en su formato Premiere es una cabecera muy disfrutable que funcionó muy bien en formato grapa. Este tomo es solo el inicio de esa etapa guionizada por Duggan y dibujada por un artista que, a mi entender, es perfecto para este tipo de obra, Mike Deodato Jr. Pero ojo, si solo quieres picotear algo de este perfil o probar a ver si te gusta lo que lees, este historia inicial es más o menos autoconclusiva, muy disfrutable y con un alto nivel de entretenimiento.

Os dejo ejemplos del dibujo para destacar el trabajo de Deodato Jr, al que ya hemos podido ver en nuestra sección en Vengadores Oscuros:

Lo mejor del cómic, para mí, lo bien que funciona la pareja entre dos personajes tan míticos como Lobezno y Conan. El dúo ya sorprende de inicio, porque no pertenecen en principio al mismo universo, sin embargo, Duggan logra que desde el primer momento, con un enfrentamiento brutal entre ambos, haya una relación de amor-odio divertidísima. A ellos se unirán El Castigador o Elektra, asesinos profesionales que suelen disparar antes de preguntar. De hecho, Frank Castle será llevado al límite tocando lo que más le importa: su familia fallecida. Además, a esta terna se une en el cómic, Veneno. Primero a través de un simbionte ajeno al que todos conocemos y luego con el de siempre. Como pueden ver, todos los personajes, incluyendo al Doctor Vudú, se ponen al servicio de una historia en la que sin quererlo ni beberlo todos ellos se tendrán que unir como estos Salvajes Vengadores.

Estos seis antihéroes intentarán detener a un villano de la era Hyboria, Kulan Gath, que a través de la sangre y de ceremonias oscuras buscará invocar un mal capaz de destruirlo todo. Este enfrentamiento nos dejará momentos a lo King-Kong vs Godzilla que son una pasada en el sentido artístico. ¿Quieres bestialidad y violencia? No te preocupes. Lobezno, Conan y cía te darán una buena dosis de ella y si te convence lo que lees en este primer tomo puedes seguir con la colección en el formato Premiere. Si con esto te quedas satisfecho, sin problema, porque vale como lectura de picoteo.

En el capítulo de ‘problemas’, prácticamente lo he dicho todo anteriormente. Es un cómic de acción, no de conversaciones. A partir de ahí, el lector debe decidir si le gusta el plato que ve en la foto o no. Fácil. Lo que no podrá decir es que se siente engañado o que hubo publicidad manipulada.

Conclusión: la persona que entra a este cómic está avisada con antelación. Solo hay que ver los nombres que hay sobre la mesa en guion, dibujo y también dentro del propio argumento de la obra. Me parece un buen cómic para desconectar, pasarlo bien y entretenerse. Si buscas algo más, hay muchas otras opciones disponibles. Se puede comer de todo en este mundo de los cómics. Si gustan, disfruten de la lectura.