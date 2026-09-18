El Museo de Miami revive el poder destructivo del Gran huracán de 1926

El Museo de Miami inaugurará este viernes la exposición Atrapados en el ojo: Recordando el huracán de 1926. Esta muestra recopila una gran variedad de archivos históricos y fotografías de una de las tormentas más letales de la historia de la ciudad estadounidense. Los organizadores destacan los curiosos paralelismos de aquella época con la actualidad, prestando especial atención al enorme auge de la construcción que experimentaba la metrópoli un siglo atrás.

La exhibición, que abrirá sus puertas en la antesala del centenario del bautizado como Gran Huracán —que tocó tierra el 18 de septiembre del mencionado año—, saca a la luz documentos que ilustran el antes y el después de la catástrofe. Entre los objetos expuestos figuran registros de defunciones, portadas de los principales periódicos de la época y una de las primeras grabaciones de vídeo conocidas de un fenómeno meteorológico de esta magnitud.

Según detalla a la agencia EFE la directora de la institución, Natalia Crujeiras, el recorrido retrata "un momento decisivo" de la región. El desastre natural se produjo cuando el sur de Florida atravesaba un crecimiento incontrolable impulsado por el mercado inmobiliario y unas enormes aspiraciones demográficas. "A veces se nos olvida que esta ciudad tuvo un bum y luego una destrucción. Construimos, algo pasa, se cae y nos levantamos", comenta Crujeiras para ilustrar la capacidad de recuperación ciudadana.

Este desastre está catalogado como uno de los más trágicos de principios del siglo XX en Estados Unidos. El saldo oficial fue de 114 víctimas mortales, mientras que más de 40.000 ciudadanos perdieron sus hogares. Los daños materiales se cifraron en 100 millones de dólares de entonces, lo que equivaldría a casi 1.900 millones de dólares en la economía actual. El historiador Paul S. George recuerda que la urbe había pasado de albergar apenas 5.500 residentes en 1910 a superar los 111.000 habitantes en 1925, en plena expansión urbanística.

El investigador y comisario de la exhibición subraya además las similitudes climatológicas con los veranos contemporáneos, caracterizados por fuertes lluvias y temperaturas sofocantes. Sin embargo, recalca que el nivel de prevención era nulo hace cien años. Los habitantes desconocían el concepto del "ojo del huracán", y estos sistemas de bajas presiones ni siquiera recibían nombre. Según las estimaciones modernas, aquel vórtice habría alcanzado la categoría 4 en la actual escala Saffir-Simpson.

Las imágenes rescatadas por los archivistas atestiguan cómo las rachas de viento demolieron edificios de gran valor arquitectónico en el corazón urbano y en las incipientes zonas de Miami Beach. El objetivo de la retrospectiva persigue que el público reflexione sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a la fuerza de la naturaleza y el valor de la fraternidad que se demostró cuando los vecinos se unieron para retirar los escombros. La muestra permanecerá abierta hasta abril de 2027, rindiendo un merecido tributo a los testimonios que forjaron el espíritu de superación de la ciudad.