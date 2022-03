El funcionario de Hacienda castigado a ir al Ministerio de Igualdad por "machista"

Un funcionario del Ministerio de Hacienda un poco chapado a la antigua, "como Dios manda", ha sido sancionado por un comportamiento inapropiado con una compañera. Como castigo Carlos Cuadrado es trasladado al Ministerio de Igualdad para "reeducarse".

Esta es la premisa de la nueva comedia de Leo Harlem que supone el debut en la dirección de Paz Jiménez. Cuando llegue a su nuevo destino le chocarán muchas situaciones, como el hecho de que no haya sitios asignados para los trabajadores, que en lugar de sillas haya pelotas gigantes o la plantilla sea vegetariana.

Por supuesto, está sazonado con mucho lenguaje inclusivo y ecologismo. En el Festival de Cine en Español de Málaga se han presentado los primeros minutos de Como Dios manda, que acaba de terminar su rodaje y todavía no tiene fecha de estreno.

La directora explica a Es Cine que "muchas de las situaciones de la película están basadas en hechos reales" ya que "los guionistas se documentaron hablando con funcionarios". Leo Harlem describe a su personaje como "un hombre que vive en el siglo XIX pero que no es mala persona, sólo tiene una mentalidad obsoleta". Eso sí, "con un punto de ternura''. Para el actor una película debe estar basada en un guión "creíble" y él comparte con el personaje que "yo soy un clasicón, tengo cerca de 60 años y me he educado de otra forma, pero vas cambiando".

No obstante, recuerda que se trata de ficción y pone como ejemplo, entre risas, que "el actor que hace de Superman no vuela" en la vida real. Pese a todo, Leo habla de Andrés Cuadrado con cariño porque "no es un déspota ni un tirano, tiene su humanidad". Paz Jiménez coincide en que "el gran cambio es el que hace Andrés Cuadrado, el que hace el camino más arduo". El motivo es que él cambia, pero ¿y los modernos que lo rodean?

La directora lo tiene claro, "no es sólo un tipo con ideas arcaicas que cambia, y entonces respeta, ojo, del otro lado también respetemos" porque "vivimos en un país muy polarizado, no podemos estar todo el rato con buenos y malos". Paz aboga por "si tú me tratas bien y me respetas, me da igual a quién votes, tengo que devolverte el mismo trato y respeto". Leo Harlem también considera que "la gente mira con un prisma que lo que no se adapte a mi mundo no tiene que existir, no, tú tienes tu mundo y con respeto a los demás tienes que permitir que ellos se muevan en sus ámbitos, sin que interfieran de una forma dramática o dolorosa en el tuyo".

"El hilo conductor es un hilo de humanidad, igual que yo aprendo a vivir en otro mundo también hay gente que ve que tienes otros valores que se dejan de lado y se dan cuenta que también aportan calidad de vida". El actor añade que "hay unos protocolos como respeto a la mujer, que no es ni machista ni violento, sino el ligue, el romance y él asesora a otros que no se atreven a dar ese paso".

Paz Jiménez resume que Como Dios manda "es una comedia, porque necesitamos reírnos como el comer, pero al mismo tiempo es una película sobre la convivencia, sin respeto no hay convivencia y cada uno viene de su casa con su religión, su orientación sexual..." En definitiva, "es una comedia ligera y amable que tiene un mensaje muy potente que en los tiempos que corren no está mal que lo recordemos".