Andrés Arconada habla esta semana de la película española Fatum, de Juan Galiñanes, una película difícil de catalogar porque "es un thriller con algo de acción y mucho drama". Cuenta con un reparto espectacular encabezado por un Luis Tosar, "es un placer descubrir de nuevo a Luis no haciendo ni de héroe ni de el más duro de la película" sino más bien interpretando a un personaje "débil, se trata de un ludópata que quiere a su familia pero que pone por encima de todo el juego sin ser consciente del daño que provoca, a los que le rodean y a él mismo".

Fatum arranca con Sergio (Luis Tosar) en una casa de apuestas pese a haberle prometido a su mujer que no volvería a jugar. Para colmo lleva a sus hijos menores con él. El motivo es que ha recibido un chivatazo sobre un supuesto partido de futbol amañado y en su cabeza sólo tiene la posibilidad de recuperar todo el dinero perdido. El problema es que un grupo de delincuentes con Alejo (Aron Piper) a la cabeza irrumpen armados en el local para robar la caja.

Pablo (Alex García), miembro del cuerpo especial GEO, debe estar presente en el operativo pero el problema es que su cabeza está en el hospital donde su hijo se encuentra gravemente enfermo. Algo en el dispositivo sale mal con terribles consecuencias para Sergio, que parece no ser capaz de superarlo. Ese atraco unirá los destinos de Sergio y Pablo.

¿Qué es lo mejor de Fatum? Arconada lo tiene claro, "una factura impecable" unida a unas "interpretaciones estupendas". El elenco lo completa una "actriz todoterreno que una vez lo borda" como es Elena Anaya haciendo de la comisaria Costa. "Son películas que, como espectador, disfrutas mucho" y encima "no dura más de lo que tiene que durar". Fatum es un "buen" thriller, de esos "en los que pasan muchas cosas y no sabes hasta dónde va a llegar la historia y, sobre todo, no adivinas hasta el final el desenlace".

Fatum se estrena este viernes 28 de abril en todos los cines de España.