El terrorismo ecologista que busca dañar el bolsillo del ciudadano

Un grupo de jóvenes preparan un ataque terrorista contra un gran oleoducto en el oeste de Texas. Oficialmente dicen que buscan una "llamada de atención radical frente al cambio climático". Lo cierto es que buscan que el precio del petróleo se dispare y dañe la economía doméstica de millones de personas, con más o menos poder adquisitivo. Da igual, su "causa" lo justifica todo.

Esta es la premisa del thriller Sabotaje, que este fin de semana estrena Filmin. La película se posiciona en todo momento del lado de estos jóvenes terroristas, pero resulta interesante para el espectador comprobar las preocupaciones de éstos. Por no hablar de sus incoherencias. Sabotaje comienza con una de las jóvenes pinchando las ruedas de un todoterreno y dejando en el parabrisas un panfleto que lleva por título "Por qué he saboteado tu propiedad". No sólo atentan contra ti o tu propiedad sino que encima te sermonean. Eso sí, ellos en su día a día también usan esos coches demoniacamente contaminantes. Ya saben, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.

En esas conversaciones mientras preparan el atentado divagan sobre cómo los tratarán los medios de comunicación, si se referirán a ellos como terroristas. Incluso debaten sobre el "uso legítimo" de la violencia que defendía el Che Guevara. Sin duda, a ellos no les importa si hay "daños colaterales". ¿Y si un empleado del oleoducto está trabajando mientras explota la bomba? Que se fastidie, "mi causa lo vale". De hecho, estos jóvenes jugando a los terroristas también abordan cómo el precio del petróleo puede dispararse tras el atentado, algo que precisamente es lo que buscan, dañar el bolsillo del ciudadano medio.

Sabotaje está bien contada, pese a que el espectador sabe desde casi el principio de la película cuál es el objetivo, el director norteamericano Daniel Goldhaber sabe mantener la tensión. Lo salpica con flashback de las vidas de cada uno de los integrantes de este grupo para poder así justificar a los jóvenes y su decisión de convertirse en terroristas.

La película Sabotaje está basada en el libro Cómo dinamitar un oleoducto: Nuevas luchas para un mundo en llamas del sueco Andreas Malm. La descripción del libro no tiene desperdicio. Así asegura que "si nos lo estamos jugando absolutamente todo, nuestra vida y nuestro futuro, ¿por qué no hemos ido más allá de la protesta pacífica? Andreas Malm (experto mundial en cambio climático, además de militante comprometido con el sabotaje de minas de carbón y vehículos hipercontaminantes) lanza una ardiente llamada para que el movimiento climático intensifique y diversifique sus tácticas con el objetivo de evitar el colapso ecológico" apostando por "la violencia" como un elemento "imprescindible para obtener los privilegios que hoy disfrutamos muchos y dan sentido a nuestras existencias". Por supuesto se posiciona contra el capitalismo.

De hecho, en su anterior libro, El murciélago y el capital, llega a asegurar que pese a que los investigadores sitúan el origen de la pandemia de la Covid-19 en los murciélagos los "auténticos factores desencadenantes de esta epidemia son la deforestación acelerada, el crecimiento de las minas a cielo abierto, el comercio (legal e ilegal) de fauna salvaje y el calentamiento global. En otras palabras: la acción depredadora del capitalismo sobre cada ecosistema y casi cada vida". Y se quedó tan ancho.

Por tanto, teniendo muy en cuenta de dónde surge la película, Sabotaje resulta interesante desde el punto de vista de comprobar qué piensan estos grupos radicales para justificar algo tan terrible como un atentado.