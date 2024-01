Por primera vez en un puñado de años, Hollywood llegaba a las nominaciones al Oscar con dos fenómenos de taquilla, Oppenheimer y Barbie, capaces de -quizá- congraciar de nuevo a los espectadores con este programa televisivo. Algo parecido a una ilusión de recuperar ese público que progresivamente había ido abandonando la ceremonia pese a los esfuerzos de la industria de congraciar a todos los colectivos.

Entremedias, un puñado de filmes, desde Los que se quedan a Los asesinos de la luna, pasando por Pobres criaturas, capaces de rellenar los huecos figurados del diálogo entablado por el evento del año denominado "Barbenheimer".

Dos éxitos de taquilla de los que, claro, la de Christopher Nolan tiene todas las de ganar, con Barbie, quizá, sacando pecho incluso ante el mismísimo James Cameron de Pandora en las categorías secundarias.

En lo que respecta a España, La sociedad de la nieve descongeló la emoción del público patrio por los Oscar con una presencia casi segura a mejor Película Internacional. Con Robot Dreams de Pablo Berger en la categoría de animación la cosa se fue enfriando por el camino, opacada quizá por el accidente andino de Bayona.

Finalmente, el asunto enunciado por los actores Jack Quaid (The Boys) y Zazie Beetz (Joker) queda así. Recuerden que lo interesante tendrá lugar el 10 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Mejor Actor secundario

Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Los asesinos de la luna, Robert Downey, Jr. (Oppenheimer) Mark Ruffalo (Pobres Criaturas), Ryan Gosling (Barbie)

Mejor Vestuario

Barbie, Los asesinos de la luna, Napoleón, Oppenheimer y Criaturas

Mejor Maquillaje y peluquería

Golda, Maestro, Oppenheimer, Pobres Criaturas, La sociedad de la nieve.

Mejor Corto de Imagen Real

The After, Invincible, Knight of Fortune, Red, White and Blue, The Wonderful Story of Henry Sugar.

Mejor Corto animado

Letter to a Pig, Ninety five senses, Our uniform, Pachyderm, War is Over

Mejor Guion adaptado

American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, The Zone of Interest

Mejor Guion Original

Anatomía de una caída, Los que se quedan, Maestro, May December, Past Lives.

Mejor Actriz Secundaria

Emily Blunt (Opperenheimer), Danielle Brooks (El Color Púrpura), America Ferrera (Barbie), Jodie Foster (Nyad), Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan)

Música Original

American Fiction, Indiana Jones y el Dial del Destino, Los Asesinos de la Luna, Oppenheimer y Pobres Criaturas.

Mejor Documental

Bobi Wine, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger, 20 days in Mariupol

Mejor Corto Documental

The ABCs of Book Banning, The last repair shop, The Barber of Little

Mejor Película Internacional

Yo Capitán, Perfect Days, La Sociedad de la Nieve, The Tearches lounge, The Zone of Interest.

Mejor Película Animada

The Boy and the Heron, Elemental, Nikons, Robot Dreams, Spider-Man Across the Spiderverse

Mejor Diseño de Producción

Barbie, Los asesinos de la luna, Napoleón, Oppenheimer, Pobres Criaturas

Mejor Montaje

Anatomía de la una caída, Los que se quedan, LOs asesinos de la luna, Oppenheimer, Pobres Criaturas

Mejor Sonido

The Creator, Maestro, Misión Imposible: Sentencia Mortal, Oppenheimer, The Zone of Interest

Mejores Efectos Visuales

The Creator, Godzilla Minus One, Guardianes de la Galaxia Vol 3, Misión Imposible. Sentencia mortal, Napoleón.

Fotografía

El Conde, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Pobres Criaturas

Mejor Actor

Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy, Jeffrey Wright.

Mejor Actriz

Annette Benning, Lily Gladsone, Sandra Huller, Carey Mulligan, Emma Stone.

Mejor Director

Jonathan Glazer, Justine Triet, Martin Scorsese, Christopher nolan, Yorgos Lanthimos

Mejor Película

American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pobres Criaturas, The Zone of Interest.