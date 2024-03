Una joven universitaria de 20 años, que trabaja en el mostrador de la palomitas de un cine, inicia un flirteo con un chico mayor que ella, de 34 años, que es un cliente habitual. Terminan intercambiándose los móviles e iniciando un cortejo virtual. A diferencia de las nuevas formas de ligar que han traído los avances tecnológicos, con frías aplicaciones, en esta ocasión se ha iniciado de una forma física. El problema viene tras la primera cita; la apabullante imaginación de la chica hace que se lo imagine matándola o agrediéndola de mil formas posibles, ¿es él por tanto un agresor sexual?

Este es el punto de partida de la muy interesante película Cat person, que esta semana estrena Movistar Plus+. "Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos, las mujeres que los hombres las maten", así resumieron los responsables de Cat person la película cuando fue presentada en el prestigioso Festival de Sundance. Se trata de una cita de Margaret Atwood, guionista de la serie El cuento de la criada.

La primera cita física entre Margot (Emilia Jones) y Robert (Nicholas Braun) resulta ser un desastre, pero de vuelta al mundo virtual ella sigue loca por él; por su manera de escribir, su humor, su visión de la vida y su extremadamente forma respetuosa de dirigirse a ella. Sin embargo, en cada nuevo intento de cita el mundo físico no resulta tan "perfecto" como el mundo virtual. Él se revela como un chico torpe y los momentos incómodos empiezan a acumularse. Cada vez es más grande la diferencia entre la personalidad digital pulida de Robert y la interacción en persona con todos sus defectos. Defectos reales o el no cumplimiento de las expectativas románticas de Margot.

Cat Person es una provocativa, incómoda y divertida comedia dramática, con grandes dosis de humor negro que invita a reflexionar acerca de la relaciones entre hombres y mujeres y las diferentes formas que pueden tener uno y otra de una misma cita o encuentro sexual, e incluso del consentimiento en las relaciones sexuales, no constituyendo por eso un delito. Muy interesante es la escena precisamente en una comisaría de Policía, ¿pero el delito cuál es?

Margot cree estar viendo señales de alarma a las que debería hacer caso para alejarse de Robert, de ello precisamente intenta convencerla su mejor amiga, una activista feminista. Pero lo cierto es que todas sus inquietudes y dudas parten de ensoñaciones en las que Robert hace realidad el potencial amenazador que ella le presupone por el mero hecho de ser hombre.

Cat person está basada en el cuento corto homónimo de Kristen Roupenian, que se viralizó en redes sociales tras ser publicado en diciembre de 2017 en The New Yorker, coincidiendo con la explosión del MeToo en todo el mundo tras el caso Harvey Weinstein. La directora es Susanna Fogel, una de las directoras de la serie The Flight Attendant, donde precisamente las ensoñaciones y visiones también juegan un papel importante en la historia. Michelle Ashford (Masters of Sex) es la responsable del guion.

El título de la película, y del relato, parte de que Robert le contó a Margot que tenía gatos, pero ella no vio a los animales cuando estuvo en su casa. Para Margot eso ya constituía una gran amenaza. El relato de 7.000 palabras tuvo un gran éxito, sin embargo Cat person ha sido recibida por parte de la crítica de forma negativa por su final.

Un final inventado ya que la película necesita un clímax, una escena que cerrara el relato, no podía quedarse en una reflexión al aire, o la red, como Roupenian hizo en su publicación. Quizás no haya gustado que el final no sea maniqueo, que ni los malos sean tan malos ni los buenos tan buenos. Pero así es la realidad, la física, no la virtual.