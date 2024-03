Andrés Arconada habla esta semana de Milli Vanilli: Girl You Know It's True, una película que "tengo que reconocer me daba un poco de pereza pero que me sorprendió" muy gratamente. La película es un biopic, que ahora están tan de moda, de "uno de los mayores fraudes de la historia de la música". El grupo formado por el alemán Rob Pilatus y el francés Fab Morvan fue todo un fenómeno musical a finales de los 80 y principios de los 90. Con temas enormemente populares, arrasaron en las listas de éxitos de todo el planeta.

El crítico de Libertad Digital y esRadio recuerda cómo "llegaron a conseguir un Grammy como artistas revelación, por eso el escándalo fue mayúsculo cuando se supo que nunca cantaron, sino que sólo eran bailarines".

Así Milli Vanilli pasaron "del mayor de los éxitos de este un grupo alemán que llegó a triunfar en EEUU, a las mayor de las miserias". Una historia contada "por los protagonistas mirando a cámara en muchas ocasiones pareciendo un documental sin serlo". Milli Vanilli cuenta además todo "lo que había detrás, el productor de sus discos, desde cómo negociaba a cómo ideó toda la historia de este gran fraude la historia de la música".