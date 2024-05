Cuando Richard Gere acabó con su carrera: el momento en el que se ganó el veto de Hollywood

Richard Gere se ha "refugiado" en España con su esposa Alejandra Silva, pero antes ha vivido tiempos de censura en su hogar. El actor de 74 años no ha podido ni acercarse a la gala de los Oscar en los últimos 20 años. La causa, algo que hizo en 1993 que, de paso, le enemistó para siempre con el gobierno chino.

Gere, comprometido con el budismo, criticó abiertamente a la dictadura cuando Hollywood deseaba acercarse a ese jugoso mercado. Lo hizo en la mejor de las plataformas para que su discurso tuviese repercusión: en la gala de los Oscar de 1993 y saltándose el guion de la Academia durante un premio.

Así lo contó el mucho más tarde: "Los estudios estaban interesados en obtener grandes ganancias, pero yo sigo haciendo las mismas películas que cuando comencé".

¿Fue ese el principio del final de su gran época, aquella en al que protagonizó grandes éxitos como Pretty Woman? El propio Richard Gere parece consciente de ello, pero por eso mismo decidió permanecer fiel a sus creencias y al modo de llevar su carrera.

"Tenía un proyecto con un director chino y dos semanas antes de rodar me llamó diciendo: perdón, no puedo hacerlo. Mantuvimos una charla secreta a través de una línea protegida", explicó Gere. "Si hubiera trabajado con este director, él y su familia no habrían podido salir del país".

El veto chino se extendió a Estados Unidos por razones puramente comerciales y sin necesidad que el gobierno exigiese nada. Los productores, en definitiva, prefirieron prescindir de Gere para poder acceder al lucrativo mercado chino con sus películas americanas.

A sus 7 años Gere no parece sufrir demasiado por ello. "No tengo ningún interés en ser el anciano sabio en una película de Marvel", aseguró en una entrevista a NDTV.

El actor, mientras, prepara ahora su desembarco en España junto a su mujer, Alejandra Silva. La pareja, que lleva junta nueve años, vivía en un rancho en Estados Unidos y acaba de comprar una vivienda e lo más lujosa en Madrid donde vivirán con sus dos hijos, Hommer y Alexancer, de cuatro y cinco años.