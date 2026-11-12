El regreso de Johnny Depp al cine: del escándalo con Amber Heard a Ebenezer

Johnny Depp vuelve este 13 de noviembre a las pantallas de los cines después de años sin ser el protagonista de grandes obras como lo fue en su época de oro.

El actor había desaparecido durante una época del foco mediático y había visto su carrera algo truncada tras las acusaciones de su expareja Amber Heard por presuntos abusos durante la relación. Un caso que fue de lo más mediatizado y que, pese a haberse resuelto con un acuerdo entre ambos actores, causó una mancha en su imagen profesional.

Su última obra protagonizada antes de entrar en ningún escándalo o juicio fue el drama francés menos conocido, Jeanne du Barry, en 2023. Ahora, Johnny Depp vuelve a tratar de remontar su carrera y volver a Hollywood con la nueva entrega del director Ti Weast, reconocido por sus trabajos en el género de terror como la obra Pearl.

La película Ebenezer, que se estrenará el 13 de noviembre en los cines españoles, es una adaptación de la famosa obra literaria de Un cuento de Navidad, de Charles Dickens. En las noches lúgubres y frías de Londres, la Nochebuena para el señor Scrooge es un evento despreciable. Esa noche el espíritu de su exsocio, Jacob Marley, le visita para advertirle de cambiar el rumbo de su destino y volverse alguien más agradable y menos egoísta o de lo contrario, al morir, vagará atado a una larga cadena por todos los pecados y malos actos que cometió en vida, como le sucedió a él. Tres espíritus le visitarán para concederle la última oportunidad de salvarse de sus propios actos.

Ebenezer Scrooge será protagonizado por Johnny Depp en esta nueva versión de la obra; que no es la primera, ni posiblemente la última. El actor, fielmente caracterizado a las descripciones del cuento original, dará vida a este personaje avaro y egoísta junto a otras grandes estrellas del cine como Rupert Grint—Ron Weasley en Harry Potter— Daisy Ridley—conocida por la saga Star Wars—o Ian McKellen-- intérprete de personajes como Gandalf en El señor de los anillos— que interpretará a Jacob Marley en este nuevo filme.

La producción de Paramount ha sido ya estrenada para la prensa el pasado 9 de noviembre y ha levantado buenas opiniones. Esta sería la primera película del director estadounidense apta para todos los públicos. No es la primera vez que Johnny Depp se enfrenta a un personaje, cuanto menos, peculiar, como es Scrooge. Sus mayores aciertos en la carrera han sido interpretando a este tipo de personajes excéntricos, otorgados en gran medida, por el rey de estos personajes, Tim Burton, quien, junto a Winona Ryder, convirtió al actor estadounidense en los talismanes de sus obras. Personajes de lo más conocidos mundialmente como Eduardo Manostijeras, Willy Wonka o el sombrerero en Alicia en el país de las maravillas.

Ebenezer dura 116 minutos y pertenece al género de drama y fantasía, alejando algo más al director de su habitual terror psicológico y brindando a Johnny Depp una nueva oportunidad, al igual que su personaje el señor Scrooge, de cambiar su destino y no terminar arrastrando cadenas del pasado.