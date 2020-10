Ellakuría y Planas presentan 'Manual de incompetencia': "Sánchez ha mandado a los españoles al matadero"

Los periodistas Iñaki Ellakuría (Barcelona, 1978) y Pablo Planas (Huesca, 1966) presentaron en Es la mañana de Federico el ensayo Manual de incompetencia (Funambulista), una necesaria contracrónica de una crisis sanitaria que ha revelado las profundas carencias del primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia en España.

El título de este ensayo no tiende a la hipérbole, sino que expone todas las contradicciones, patinazos y bulos de Pedro Sánchez y su equipo en la gestión de la pandemia por coronavirus de España. "Primero está desaparecido, hasta el 13 de marzo no habla de la pandemia. Luego empieza con discursos de Churchill de Tetuán con una prosa baratilla. En julio se lava las manos y se va de vacaciones", resumió Ellakuría.

Sánchez utiliza la pandemia para construirse un traje de líder carismático

Para Pablas, el comportamiento de Sánchez y su estrategia de desescalada se puede comparar al hecho de que "Nerón se hubiera pasado a contemplar el incendio de Roma". "En Sánchez hay un principio y un final, aunque no ha acabado todavía. El principio es la manifestación del 8 de marzo, en la que manda a los españoles al matadero, y concluye en ese 4 de junio en el que vuelve a mandar a los españoles al matadero. Los deja desasistidos ante el coronavirus. La desescalada mal ejecutada es uno de los motivos por los cuales tenemos la segunda ola peor de toda Europa, en materia de contagiados y de fallecidos. Sánchez, al margen de cualquier razón sanitaria, utiliza todo esto para construirse un traje de líder carismático. Es incapaz de hacer nada para contener la epidemia", destacó Planas.

Iñaki Ellacuría, presenta en Es la Mañana el libro, 'Manual de Incompetencia. | Luis Fernando Quintero

Los periodistas se salen del discurso oficial y complaciente de la mayoría de medios de comunicación y exponen todas las contradicciones, patinazos, mentiras y técnicas empleadas para ocultar muertos, maquillar la catástrofe económica y ocultar los fallos garrafales cometidos por el Ejecutivo. "Tenemos las colas del hambre y no de eso no se puede hablar. Están los ERTE que no se cobran y no hay noticias", criticó Planas.

Sánchez decreta un nuevo estado de alarma de 6 meses y "no pasa nada". "Se está aniquilando la democracia liberal en España y no hay una reacción popular más allá de algún libro", reprobó Ellakuría. "Ha demostrado lo necesaria y oportuna que fue la moción presentada por Abascal".

Fernando Simón, un Monty Python más

Como no podía ser menos, en este ensayo sobre la gestión de la pandemia Fernando Simón ocupa una parte importante. "Es un personaje de Monty Python pero en una tragedia en lugar de en una comedia", insistió Iñaki Ellakuría. "Simón decide ser el portavoz político del Gobierno, no el portavoz científico. Se dedica a avalar, desde antes de 8-M, la estrategia política del Gobierno aparentemente desde esa retórica científica. Luego le coge el gusto a los medios de comunicación y se convierte en una estrella mediática", añadió.