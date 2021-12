Lugares comunes de la estupidez humana para reírse amargamente con Flaubert

Se acaban de cumplir 200 años del nacimiento del "perfecto" novelista francés Gustave Flaubert que vino al mundo un 12 de diciembre de 1821 en Ruan y murió a los 59 años en Croisset. Muchos suponen que Madame Bovary, —que en realidad era él mismo, según confesó—, fue su libro más preciado. O tal vez La educación sentimental. Quién sabe si a lo mejor La tentación (o tentaciones) de san Antonio, o Salambó, o su novela Bouvard et Pécuchet. Pero hubo un libro, que no terminó, en el que tenía depositadas muchas de sus esperanzas.

Precisamente su condición de libro no consumado le ha permitido disfrutar de títulos muy diversos. Hay quien le ha llamado Diccionario de tópicos. Otros han sugerido titularlo Diccionario de las ideas recibidas o Catálogo de las opiniones elegantes. De entre todos, el que ha hecho más fortuna es Diccionario de lugares comunes que forma parte de un conjunto más amplio de originales dispersos que se recogen en un volumen titulado en español Cuadernos, apuntes y reflexiones.

Utilizamos en este artículo la edición de este peculiar "Diccionario", traducido por Alberto Ciria y editado por Libros del Zorzal, 2014, a partir de la edición en español de la Editorial Jorge Álvarez de 1966. Fue originalmente publicado en 1913 en París por Louis Connard, con el título de Diccionario de ideas recibidas (o preconcebidas) dentro de lo que se conocía como sus Obras póstumas, con estudio y comentarios de su habitual E.L. Ferrére.

Se tuvo gran interés en certificar la fidelidad "escrupulosa" de la obra al legado inédito del autor. Por eso, es menester destacar que al comienzo de este libro se alude a su carácter y sentido, que no es otro que recolectar las ideas de Flaubert sobre la estupidez humana, una de las cosas que le hacían "rugir" junto con la injusticia, condensadas en una serie de expresiones habituales sobre diferentes temas en los círculos sociales acomodados que frecuentaba.

Antes de proceder a reírnos, o a sonreírnos, según la predisposición y las ganas, de los lugares comunes más afilados de Flaubert, un puñado entre otros muchos, tenemos que destacar dos cosas. Una, el valor que el propio novelista daba a estos apuntes tomados del natural y cómo otros autores emprendieron aventuras similares. Otra, la sorpresa de hallar anotaciones sobre "lugares comunes" en la literatura española de los siglos XVI y XVII, indicio que viene a confirmar la defensa que Marcelino Menéndez Pelayo hizo de la aportación española a la cultura y la ciencia.

Entre los historiadores de la literatura, el valor de estos apuntes de los que se extrajo el Diccionario referido es relativo, tal vez gracioso, pero estéticamente escaso acercándose más a la protesta social malhumorada. José María Valverde y Martín de Riquer, autores de la monumental Historia de la Literatura Universal (Planeta, 1985) lo dicen así:

Y apuntillan:

Mas o menos una venganza contra la estupidez humana, él, que había sido la cima de la novela realista europea.

Otros resumidores de la Historia de la Literatura ni siquiera lo citan. En su tomo sobre el realismo y el posromanticismo, Eduardo Iáñez no menciona este Diccionario, que sintetiza el odio a la mentira y a la suposición de un Flaubert que le escribió a su amiga George Sand:

Esto es, el estilo consiste en ceñirse a lo real visto desde uno mismo sin concesión al prejuicio.

Era una obsesión para Flaubert la batalla contra los lugares comunes que los burgueses, muchos escritores, y no sólo ellos, blandían para no enfrentarse a su realidad innoble. A su amiga Louise Colet le afeó con acritud ser transmisora de un lugar común sobre su persona:

Pero no vuelvas a contarme lugares comunes como éstos: que es el dinero lo que me ha impedido ser feliz; que si hubiese trabajado me habría encontrado mejor. ¡Como si bastase con ser mozo de botica, panadero o tratante de vinos para no aburrirse aquí abajo!".