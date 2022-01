Nuria Richart y los periodistas Carlos H. Vázquez y Julio Valdeón entrevistan a Jesús Fernández Úbeda, periodista y escritor, coautor de la biografía novelada de Raúl de Pozo, No le des más whisky a la perrita.

Su nuevo libro, segundo poemario, así como quién no quiere la cosa, ‘Estado incivil/Concierto de alcaudones’ (Huerga & Fierro editores) es un diario sobre el signo de los tiempos (Úbeda es un periodista retratista) ajustado a las formas clásicas de la versificación española. Un conservador moderno. Aunque esto último seguro que no le hace gracia.

Úbeda podría haber sido el destinatario de esas Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Por su pasión, su vocación irreprimible y el esfuerzo por seguir el camino empedrado, por ejemplo, de un soneto. Y por supuesto, superarlo con nota. Rilke nos desvela a Úbeda:

Si su vida diaria le parece pobre, no se queje de ella; quéjese de usted mismo, dígase que aún no es lo bastante poeta como para convocar su riqueza, pues para el creador no existe pobreza ni lugar pobre o indiferente.