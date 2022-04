Jo Nesbø: "Los celos y el ansia de poder son las dos caras de la misma moneda"

Jo Nesbø (Oslo, 1960) abandera la novela negra nórdica. Padre del exitoso detective Harry Hole, presume de más de cincuenta millones de ejemplares vendidos, lectores embaucados por el suspense de sus tramas y sus complejos personajes, llenos de aristas y dobleces. El escritor ha visitado España para presentar El hombre celoso (Reservoir Books), en el que se ha salido del guion que tantos éxitos le ha conseguido. Es su primer libro de relatos tras dieciocho novelas.

Nesbø es un escritor retorcido –en el buen sentido- que dota a sus protagonistas de mentes maquiavélica y manipuladoras, con razones que justifican sus actos y capaces de engañar al mundo y salir impunes. Reconoce que el formato relato exige un extra para profundizar en el alma de los personajes, requiere de otros recursos que acercan su labor a la de un pintor. "Un buen artista necesita poco. Picasso era capaz de retratar a alguien con solo un par de líneas. Un buen escritor debe saber hacer eso. Mi madre, que era bibliotecaria y una persona muy cultivada, me decía que una novela la podía escribir cualquiera, pero un relato era arte y solo unos pocos podían crearlos". De ahí, confesó, que no se atrevió a escribirlos hasta que ella falleció.

El autor no sabría decir si su madre estaría orgullosa o no de su trabajo puesto que ella no leía sus libros. "Cuando escribí mi primera novela, mi madre vino a casa y vio los primeros capítulos encima de la mesa. Me decía que no quería leer un libro mío porque odiaría que no le gustase. Me levanté y cuando volví me dijo ‘he leído algunas páginas y ahora me siento mejor porque no es malo’", recordó el autor.

Jo Nesno, durante la presentación de 'El hombre celoso' | Laura Galdeano

El hombre celoso son doce relatos que contienen los ingredientes que le han consagrado en el género negro – desatando las pulsiones más oscuras del ser humano-, pero además incluyen política, terror e incluso una aproximación a la ciencia ficción. Se dividen en dos partes: celos y poder, aunque para Nesbø ambos son motores que impulsan al ser humano y desembocan el uno en el otro. "Los celos y el ansia de poder son dos caras de la misma moneda y se mezclan. En la lucha por el poder, lo que vemos son celos y envidia hacia quien lo tiene. La ambición personal, la competición y los celos son emociones humanas".

Este libro de relatos está muy pegado a la actualidad y ha tomado como inspiración la pandemia o el asalto al Capitolio. "En los relatos hay una agenda política, pero no es de derechas ni de izquierdas. Esta agenda sirve para cuestionar cómo son de sólidas estas sociedades que hemos creado", aseguró el autor, que opina que si analizamos bien la historia "son los periodos de conflictos y de guerra lo normal". Nesbø asegura que describe "sociedades en transición" puesto que nos "creemos que el Estado de Derecho está garantizado y no es así" y desde la "Guerra Fría hemos vivido unos años en una situación muy pacífica y, por tanto, anómala".

"Escribí una serie en 2004 que se llamó ‘Ocupación’ sobre una invasión rusa a Noruega. El embajador ruso de mi país reaccionó bastante mal porque decía que Noruega no tenía que sentirse amenazada, que era un insulto. Un año más tarde Rusia invadió Crimea. Daba igual que país se invadiera. Se planteaba la pérdida de autonomía de los individuos y lanzaba la pregunta sobre si merece la pena luchar por esas cosas, preguntaba qué estarías dispuesto a sacrificar por unos ideales", aseguró.

Sus relatos diseccionan las distintas caras del poder y, en relación a Putin, considera que se ha subestimado las atrocidades que son capaces de llegar a hacer aquellos que "quieren dejar una marca en la historia".

Un superventas feliz

Nesbø es un superventas, pero asegura que escribe lo que quiere sin fijarse en el mercado. "No pienso en la oferta ni en la demanda, hubiera escrito mis novelas incluso si no fueran tan comerciales", reconoció. "Mi trabajo es extremadamente importante para mí y tengo la suerte de escribir algo que se lee en todo el mundo. Intento que cada libro sea tan bueno como soy capaz de hacerlo. Estaría dispuesto a dedicar dos años en una obra maestra y que luego fuera anónima".

En El hombre celoso hallamos un detective experto en celos que investiga un posible fraticidio; un taxista encuentra un pen-diente de su esposa en el vehículo que pertenece a su jefe y trama un plan para confirmar sus sospechas acerca de cómo acabó ahí o un asesino a sueldo en un contexto donde matar por encargo se ha convertido en un sector laboral hiper competitivo, cuentos que remiten a Edgar Allan Poe, Roald o Alfred Hitchcock.

Jo Nesbø. El hombre celoso. Reservoir Books. Traductora Lotte Katrine Tollefsen PVP: 21,90€ / Nº de pág.: 544