Las cuatro estaciones en uno de los mejores cómics de Superman

Cuando Jeph Loeb y Tim Sale, uno al guion y otro al dibujo, cogen un personaje y lo moldean a su gusto da exactamente igual que ya conozcas la historia del mismo, porque ellos le van a dar un toque personal que te va a fascinar. Al menos eso me pasa a mí cada vez que cojo una obra de ambos autores. Como es lógico me pasó con Batman, cuando leí por primera vez y luego de manera compulsiva los relatos de El Largo Halloween y Victoria Oscura, y tuve exactamente la misma sensación cuando descubrí ‘Superman las cuatro estaciones’. Batman y Superman, señoras y señores. No estamos hablando de personajes menores. Estamos hablando de de palabras mayores en el mundo de los cómics.

Loeb y Sale son tan buenos que, si ya vienes aprendido de casa, reformulan al personaje en cuestión de una manera maravillosa y, si no lo conoces todavía, te lo presentan de un modo atractivo y visceral. Lo reconozco, soy un gran fan de esta pareja. Y este cómic, que hoy nos trae la editorial ECC hasta estas líneas, refuerza esa fascinación por su obra. Superman las cuatro estaciones es un sentimental paseo por todo el universo del superhéroe de la S en el pecho a través de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cuatro momentos para cuatro relatos que se meten de lleno dentro del origen y camino de Kal-El. Todo ello formando un relato fascinante sobre la evolución, no solo de un superhéroe sino de una persona. Aquí vemos a Superman en todo su esplendor, pero siempre dándole la humanidad que le hace ser un referente moral para el resto del planeta. Para buscar esa sensibilidad dentro del héroe contaremos con un narrador para cada estación, empezando por su padre y acabando por su novia de la infancia, Lana Lang.

Ahora profundizamos más en este paseo estacional por la vida de Superman, pero antes analizamos la parte técnica mencionando por supuesto que el guion es obra de Jeph Loeb y el dibujo de Tim Sale. El formato que nos trae la editorial ECC es cartoné, tapa dura, 224 páginas y el precio es de 24 euros. Dicho esto, vamos con el análisis estación a estación.

La primavera, el florecer del superhéroe

Como siempre hacemos en Libertad Digital haremos un esbozo de lo que hay en el cómic sin desvelar la trama principal del mismo. En esta reseña comenzamos con la primavera, la primera estación que supone el florecer y el surgimiento del Superman que conocemos. En la época del año donde todo emerge y empieza a coger brillo, Loeb y Sale nos hablarán de Smallville, los padres de Clark, sus amigos, su vida en la granja... la totalidad de su origen. Smallville será el punto de partida y nos llevarán de viñeta en viñeta hasta el momento concreto en el que Superman decidió dar un vuelco a su vida, ir a Metrópolis y convertirse en el símbolo que hoy conocemos.

Aquí, como en toda la obra, el color de Bjarne Hansen, José Villarrubia y Mark Chiarello serán un fiel reflejo del momento estacional en el que nos encontramos. Notaremos los tonos primaverales propios de la estación en cada viñeta. Además empezaremos a descubrir esos detalles típicos de los pueblos que más adelante podremos ver que, pase lo que pase, nunca cambiarán. La esencia de uno mismo nunca cambia y ese pequeño pueblo de Kansas será la mejor fortaleza de la soledad para Superman. Esta estación la viviremos desde el punto de vista de Jonathan Kent, el padre de Clark, hecho que nos dará el enfoque de un hombre que vive los miedos y preocupaciones de una persona que solo quiere lo mejor para su hijo. Eso sí, en este caso, no es un adolescente cualquiera sino un ser de acero venido de otro planeta.

Un verano en Metrópolis que transformará al niño en un hombre

El verano será narrado por Lois Lane y como no, nos adentraremos en la mente de la reportera más incisiva, apasionada y valiente de la historia de los cómics. Lois nos contará cómo se vivió la primera aparición de Superman en Metrópolis, qué sintió ella al conocerle, sus artículos en el Daily Planet y el inicio de la batalla más importante de este universo, es decir, el eterno duelo entre Lex Luthor y el héroe de la capa.

En esta parte del cómic, Loeb y Sale empiezan a combinar los primeros actos heroicos de Superman con unas maravillosas splash page (dibujo a página/s completa) que agrandan la figura del personaje y provocan el asombro del lector. Nuestro kryptoniano favorito empezará a salvar a la ciudad y el dibujo estará a la altura de la grandeza de sus actos. Tardarás varios minutos en pasar de página, te lo aseguro. Y mientras nos maravillamos con los actos de Superman a través del dibujo de Sale, el guion de Loeb nos irá llevando poco a poco a la siguiente etapa, la cual estará marcada por la venganza de Lex Luthor y sobre todo por la inseguridad de un héroe que descubrirá que no es capaz de controlarlo todo.

El otoño de Lex Luthor, su venganza y las dudas de Superman

Lex está enamorado de Metrópolis. Mejor dicho, obsesionado con ella. Es su ciudad. Él cree que toda su grandeza como urbe ha sido gracias a sus actos y cuando Superman aparece para convertirse en el superhéroe de todos, Lex estallará. Los celos se apoderarán de él y por eso irá con todo a por Superman. Él mismo lo contará como narrador de esta estación y como su maldad es igual de comparable a su enorme inteligencia, Luthor buscará sepultar los valores y códigos de Superman con hechos atroces. Si el hombre de acero es indestructible, quizá su corazón sea su punto débil.

Lex utilizará todos sus recursos para hacer dudar a Clark y cuando eso ocurra, Superman sentirá por primera vez que todo su poder, pese a ser casi infinito, no será siempre suficiente para salvar a todo el mundo. Es otoño y como tal, las hojas empezarán a caer, igual que la confianza del hijo de Krypton.

Un crudo invierno para reencontrarse con uno mismo

A todos nos pasa. Cuando uno ha pasado su infancia en un pueblo o tuvo que salir de su casa para estudiar o trabajar fuera, el regreso a tu hogar siempre se convierte en una forma de volver a tu verdadera esencia. Puedes pasar 10 años fuera de tu hogar natal, que el día que retornas todo vuelve a ser como antes. Incluso hablas y te comportas como lo hacías en el pasado. El adulto en el que te has convertido siempre tendrá ese niño dentro que alberga tu verdadera esencia y eso es lo que significa Smallville para Clark Kent. Cuando el mundo de Superman se desmorone, ese pequeño pueblo de Kansas le recordará que más allá de ser Superman, él siempre será el hijo de Martha y Jonathan Kent o el amigo de Pete y Lana.

Esta última estación es la más decisiva de todas. La que en mi opinión redondea y completa un cómic de sobresaliente. Aquí se juntará todo lo vivido en las anteriores etapas y será Lana Lang, el primer amor de Clark, la que nos tocará el corazoncito separando de nuevo al hombre del héroe. A Clark de Superman. Al símbolo que parece perfecto a ojos de la gente de ese chico criado en Smallville que debe permitirse fallar en algún momento. Aquí el lector siente que sin tener el poder de volar o ver a través de las paredes, no es tan diferente al héroe que ve en las viñetas. Todos tenemos miedos. Superman también.

Si no te emocionas con esta estación, háztelo mirar, porque el guion de Loeb y el dibujo de Sale se ponen al servicio de la nostalgia de los personajes y también del lector. De hecho, si te vas moviendo entre páginas y comparas los lugares que nos mostraron en la primavera inicial con el modo de mostrarlos bajo el frío invernal de Smallville te darás cuenta del simbolismo que los autores nos quieren mostrar. Lo dicho anteriormente: el hogar, los amigos y la familia, aunque lleves mucho tiempo sin visitarlos, siempre te devuelven a tu verdadera esencia.

Valoración final

Tras describir a grosso modo las cuatro estaciones que Loeb y Sale os mostrarán en este maravilloso cómic de Superman, la conclusión general es que estamos ante una obra imprescindible. Un 10 sobre 10. Es un cómic redondo. Un historia entrañable que no solo sirve como una gran punto de inicio para empezar a leer a Superman sino también una oportunidad para revisitar su mítico origen. La historia del héroe, pero sobre todo de la persona que hay debajo de la S en el pecho y de las personas, tanto buenas como malas, que forjaron la personalidad de nuestro protagonista.

Las cuatro estaciones de Superman es sin duda una de las obras maestras del género. Un cómic bajo la firma de dos genios como son Jeph Loeb y Tim Sale. No todo el mundo es capaz de unir en una misma historia, orígenes, acción, aliados, villanos, escenarios y eventos importantes de la vida de un superhéroe. Todo ello convirtiendo la lectura en un carrusel de emociones reflejado en las cuatro estaciones. Una obra de arte. Un Superman que todos debemos tener en nuestra comicteca y que por supuesto, os invito a descubrir.