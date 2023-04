Rosa Díez: "Con el control del TC, el caudillo Sánchez lo dejará todo atado y bien atado"

En una Tertulia especial del programa Es la Mañana de Federico de esRadio Rosa Díez ha presentado su último libro Caudillo Sánchez en el que analiza el ascenso al poder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su forma de gobernar. La analista ha señalado también "los tres pilares de la triada oscura" que explican la personalidad del líder del PSOE. Díez ha indicado que esos tres pilares son: "la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo".

A Pedro Sánchez se le explica "a través de sus actos" y uno de los más graves que ha perpetrado el jefe del Ejecutivo según Rosa Díez es "cómo ha cambiado la posición de un país" respecto a Marruecos. En este sentido, ha asegurado que Sánchez "gobierna como un caudillo" y es "un psicópata en ese comportamiento y, además, es un narciso y por eso es tan peligroso". "Las personas que están a su frente no se comportan como él", ha añadido Díez que ve que todas las acciones de Sánchez son "ilegales" y "van contra el ordenamiento jurídico de una democracia".

Este presidente del Gobierno para Rosa Díez "es un peligro para la seguridad nacional" por "las irregularidades que comente" y "ha cometido esa ilegalidad que es un ataque contra el sistema del 78 porque es para lo que gobierna. Él quiere gobernar como un caudillo sin someterse a controles democráticos". Uno de los asuntos en los que más ha incidido la analista política es cómo Sánchez ha dejado bajo su control al Tribunal Constitucional y lo que puede ocurrir cuando salga del Gobierno. "Este caudillo lo deja todo atado y bien atado", ha añadido, y que "lo que está haciendo en España, Sánchez ya lo hizo en el PSOE".

La "obligación" de la oposición

Rosa Díez también ha hablado de la situación de la oposición a Pedro Sánchez, la del PP y Vox. Ha indicado que le "gustaría" verla "más activa" y en "batalla permanente". Para la analista "esto no va de derechas o de izquierdas sino de involución o defensa de la democracia". "Estamos en la defensa del Estado de Derecho o en la involución", ha remarcado.

En este sentido, cree que "la oposición tendría la obligación de estar unida en esta batalla". Sin embargo, Rosa Díez piensa que "la parte más peligrosa es que PP y Vox lanzan a la sociedad la idea de que estamos en una situación de normalidad y en España no estamos en esa situación". La analista cree que "quien tiene que despertar es la sociedad española" y que "todos nosotros tenemos una responsabilidad" porque "va de emergencia nacional". Para Díez ambos partidos tienen que "entenderse" y "lanzar a la sociedad" ese mensaje.

"Echarlo es la clave"

Con respecto a la ley del Sólo sí es sí, la exlíder de UPyD ha dicho que "el efecto indeseado es la reacción de la sociedad española": "Es el único efecto que no previó. Él sabía los efectos de la rebaja de penas, de la suelta de violadores… el único efecto indeseado que le ha hecho cambiar ha sido la reacción de la sociedad".

Preguntada por las discrepancias constantes entre PP y Vox, Díez ha respondido que "el mensaje que tenemos que dar" es el de "tenéis la obligación de entenderos ahora". La colaboradora de Es la mañana de Federico ha urgido al futurible gobierno que debe "cambiar las leyes que se han ido haciendo esta legislatura", las "más ideológicas, que son las destructivas del sistema del 78". "Echarlo es la clave", ha insistido.

¿Volver a la política institucional?

Refiriéndose a los ministros Marlaska y Robles, Díez ha dicho que, en su momento, todavía, pero que "ahora no nos engañan": "Trabajan para su amo, para el señor, para el caudillo. Perdamos toda esperanza, no esperemos nada de ellos".

Respondiendo a las preguntas de los oyentes, la exsocialista vasca ha dicho que su partido "murió hace mucho tiempo, lo que pasa es que ya huele". "Cuando yo me fui, ya expliqué que el PSOE como partido nacional que vertebra España no existe. Hoy, el PSOE es la empresa privada de Sánchez", ha añadido.

Finalmente, la autora ha subrayado que continúa "en la política activa, como todo el mundo puede ver". ¿Aceptaría ir en una lista electoral? Respuesta: "Hay cosas que se pueden hacer fuera de una institución. No me planteo estar en una lista. No digo que "nunca jamás", pero me parece que soy útil fuera de las instituciones".