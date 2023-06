Bret Easton Ellis: "La izquierda se ha cargado la libertad cultural con la que crecimos"

Tras trece años de silencio literario, el autor de American Psycho, Bret Easton Ellis (Los Ángeles, 1964), regresa con Los destrozos (Penguin House), una novela que rescata a su yo adolescente y a sus obsesiones en un inquietante Los Ángeles a principio de los años 80.

La novela es en un 50 o 60 por ciento autobiográfica, ha asegurado el escritor en una rueda de prensa en Madrid, en la que explicó que el tiempo ha sido el detonante de este libro que, en realidad, comenzó a escribir en 1982 y que, tras 40 años, retomó en 2022. En Los destrozos el autor mezcla el terror y el erotismo con la desorientación de la adolescencia.

Es la primera obra en la que escribe sobre el pasado y desde la actualidad dice que no se arrepiente de nada y que el único consejo que daría a su yo de entonces es que "no hacía falta meterse tanta cocaína" para escribir American Psycho.

Considerado el cronista de la generación X en Estados Unidos, Easton Ellis asegura que crecieron en un clima de libertad de expresión que en la actualidad no existe: "Lo que ha sucedido a la Generación X, que es mi generación, es que se están haciendo liberales. Lo eran antes respecto a la cultura, pero hoy han tenido que hacerse conservadores para rechazar el planteamiento de ser todos silenciados que trae consigo la izquierda. Yo no soy conservador y tampoco lo son mis amigos".

De hecho, indicó que muchos de sus compañeros escritores se han vuelto conservadores, aunque en el terreno de "los hechos culturales". "No hablo de política, pero sí es verdad que hay una reacción a la izquierda en este campo porque parece que ellos son los que dicen qué se puede escribir y qué no. No digo que haya que votar a Trump, pero inclinarse en este caso a la derecha no quiere decir que seas políticamente de derechas", ha rebatido. "Teníamos una libertad creativa total", insistió Easton Ellis, que explicó cómo en la actualidad hay "rabia" y un intento de "cortar a la gente por el mismo patrón".

"La izquierda se ha cargado la libertad cultural con la que crecimos, ya no toleran la libertad de expresión. No es que se identifiquen políticamente con los conservadores, pero los gen X se han pasado al otro lado como reacción a las condiciones impuestas por la izquierda".