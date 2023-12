La novela del gallego Pedro Feijoo (Vigo, 1975), galardonada con el Premio Xerais, tiene mucho más de verdad de lo que podría pensar el lector. De hecho, hay partes que son transcripciones de entrevistas reales con personajes implicados o testigos de tramas de corrupción.

Se llama Nadie contará la verdad (Ediciones B) y no es una novela puramente política: "Yo intentaba reflejar la corrupción y hasta dónde llega, y dejar muy claro que no se trata meramente de una cuestión política. A poco que empieces a investigar y documentarte, te das cuenta de que la parte política es una de las ramas de un entramado mucho más complejo que afecta al mundo empresarial, al industrial, a los medios de comunicación y a la banca. Es algo que está mucho más arraigado y llega mucho más allá de donde nosotros creemos. Nos interese o no la política, la corrupción nos afecta como ciudadanos".

En la novela de Feijoo hay muchos impresentables. "Llegó un punto en el que pensé en matar a todos los personajes en el primer capítulo, bromea el escritor. El problema es que "existen en la vida real y los casos de corrupción se iban conectando con otros y no se acababa nunca". Marosa Vega, una talentosa periodista despedida por no seguir las directrices de arriba, investiga, junto a Salva Lamas, un caso de corrupción política que afecta al presidente de la Xunta, un político que renuncia a su cargo para postularse a presidente del Gobierno. Por el camino, se toparán con constructores, banqueros, abogados o directivos de medios de comunicación que tienen participación en el entramado y que sacan tajada de la administración pública.

Además de bucear en hemerotecas, Feijoo se ha entrevistado con muchas personas que dan forma a los personajes de su novela: "Quería que me dijeran su verdad, aunque supiera que me estaban mintiendo. Hablé con mucha gente y era más interesante lo que me contaban que lo que yo iba a convertir en historia. Había momentos en los que me daba hasta vergüenza porque un escritor ha de tener una voz propia y una capacidad para la creación de ficción, y yo simplemente estaba volcando sobre el papel lo que había recogido en la entrevista. Yo no podía superar lo que me contaban". Además, el autor asegura que, durante las firmas de libros, se han acercado funcionarios de la administración pública diciéndole que lo que cuenta "llega aún más lejos".

Una sociedad que no está informada es fácilmente manipulable

El lector puede encontrar claras similitudes entre realidad y ficción porque el "personaje del político está claramente inspirado en Alberto Núñez Feijóo", pero la trama vuela sola. "La historia no está en el candidato, sino en todas las piezas de alrededor. En seguida te das cuenta de que el político, en general, depende de los compromiso que tenga previamente y de sus amistades. Cuántos políticos, de uno u otro lado, están ahí y no sabemos quienes son sus padrinos. Hay gente de todo tipo, algunos valen la pena, por supuesto. Lo último que pretendo es alimentar el desánimo y que la gente de la espalda a la política. Ahí estamos perdidos".

Precisamente, cree que la sensación de desencanto ayuda a normalizar la corrupción. "No nos damos cuenta de que nos va a acabar tocando. Considero que hay que llamar la atención sobre el asunto y, como escritor, publicar es una responsabilidad. Creo que no somos un pueblo aborregado ni un país que trague con todo. No confío mucho en el sistema pero sí que confío en la gente".

Galicia sirve para ambientar cualquier tipo de historia más allá de ese tópico de que solo hay vacas y siempre llueve.

Con los personajes de Salva y Marosa trata de "llamar la atención sobre lo necesario que sigue siendo el periodismo de investigación". "Una de las intenciones de la novela es señalar que el periodismo, hoy más que nunca, es necesario. Una sociedad que no está informada es fácilmente manipulable", asegura Feijoo.

La novela se desarrolla en la Galicia natal del autor, una región que "sirve para ambientar cualquier tipo de historia más allá de ese tópico de la Galicia rural donde solo hay vacas y siempre llueve". Le dedica el libro a su buen amigo Domingo Villar, escritor fallecido en mayo de 2022 a los 51 años, "una de las voces más frescas e innovadoras, que se acercó a la novela negra clásica pero desde Galicia". "Tenía un talento brutal que estaba empezando a enseñar", defiende.

Pedro Feijoo, licenciado en Filología gallega por la Universidad de Santiago de Compostela, es autor de otros libros como Los hijos del mar, Premio San Clemente, Los hijos del fuego o Un fuego azul.

Pedro Feijoo. Nadie contará la verdad. Ediciones B. Páginas: 608. Precio: 21,90€