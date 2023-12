El Borges inglés que atrapó a Hitchcock

Andrés Amorós viene a recomendar a los oyentes Sospecha (Editorial Who), de Francis Iles, una novela que combina inteligencia, originalidad e ironía que proporciona una amenísima lectura y nos hace asomarnos a algunos abismos de la condición humana.

Tras disfrutar de una larga y costosa luna de miel, Lina descubre que Johnnie no tiene dinero ni manera de conseguirlo; que no está dispuesto a trabajar y que no le importa vivir del dinero de su mujer. No solo no tiene moral y le comen las deudas, sino que además, un día Lina se da cuenta de que su marido es un asesino. Alfred Hitchcock se basó en esta novela para la película del mismo nombre de 1941, con Cary Grant y Joan Fontaine.

Francis Iles es el seudónimo usado por Anthony Berkeley para novelas policiacas renovadoras. En 1930, fundó el Detection Club, con Chesterton, Agatha Christie, Dorothy Sayers…la época de oro.

Esta novela parece un juego irónico de un Borges inglés. Tiene un comienzo muy brillante: "Lina Aisgarth llevaba viviendo casi ocho años con su marido el día que se dio cuenta de que estaba casada con un asesino". A partir de ahí, sube (como pedía Cecil B. de Mille).

Se podría decir que pertenece al género policiaco, pero tiene mucho de crítica de la sociedad inglesa. Es muy inteligente e irónico. El autor mantiene una duda constante: ¿Es realmente un asesino o es sólo una duda, que envenena una relación sentimental?

Explora una psicología femenina compleja -todo lo contrario del feminismo y el buenismo- y, sobre todo en la parte final, puesto que ella asume voluntariamente el papel de cómplice de que su marido la asesine.

Francis Ilis. Sospecha. prólogo de Andrés Amorós, Valencia, ed. Who, diciembre 2023, 300 págs, 21’50 euros. ISBN: 978-84-127646-2-8.