El periodista deportivo Luis García-Rey, Premio Primavera de Novela

La obra Loor, del periodista deportivo Luis García-Rey, se ha alzado con el Premio Primavera de Novela, dotado con cien mil euros. "Me siento muy orgulloso de mí mismo, es algo que nunca hubiera imaginado. Nunca he estado cerca de que me den un premio literario", reconoció. "Le dedico el premio a mi padre, que no ha podido vivir todo esto porque murió hace 3 años", añadió.

Luis García-Rey nació en Vigo en 1981 y lleva diecisiete años vinculado al periodismo deportivo en programas como Deportes Cuatro o Desmarque de Telecinco. El ganador se confesó gran lector y aseguró que esta novela nació en plena pandemia, cuando "solo en casa tenía todo el tiempo del mundo". "Me encerré en un mundo ficticio que me ayudó mucho a sobrevivir", dijo.

En declaraciones del jurado, "la novela es un thriller contemporáneo ambientado en Madrid, espléndidamente urdido, con una atípica pareja de protagonistas envuelta en una trama en la que se ponen de relieve cuestiones polémicas muy actuales".

La novela, que saldrá publicada el 20 de marzo en la editorial Espasa, comparte los mismos protagonistas que su libro debut, Axel (2023). "Les he cogido mucho cariño a los personajes", admitió. "La trama es independiente, son casos distintos. Ojalá se pueda convertir en una saga".

"Loor es la protagonista de la novela, una policía que sale un día de fiesta, se va a casa con una persona y se mete en un lío tremendo. Amanece abrazada a un cadáver que ha sido brutalmente asesinado y no se acuerda de nada. Ahí surgen muchos problemas, obviamente", adelantó su autor. "Es algo que se me ha pasado por la cabeza muchas veces cuando he salido por ahí y he bebido".

Loor se apoyará en su compañero Axel, "un tipo carismático, el motor de la novela". "Tiene muchos problemas con la autoridad, no soporta que le den órdenes. Es heterosexual pero le dan pánico las mujeres por algo que le ha pasado en su pasado. Me gustaría que hubiera menos de mí en Axel de lo que hay. Yo no tengo miedo a relacionarme con las mujeres ni con la jerarquía, pero sí que hay muchas formas de pensar y de comportarse que son mías".

Otros temas que ha querido tratar son los celos y las inseguridades enfocadas en el mundo de las redes sociales. "El cadáver es de una influencers, una estrella de Instagram, que tiene una relación con un músico", avanzó.

El jurado estuvo presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Nativel Preciado y David Cebrián. El Premio Primavera es otorgado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artistica de nuestra época.

En esta edición de 2024, para el Premio Primavera de Novela se han recibido un total de 1361 originales. España, que aporta 733 novelas, encabeza la lista de participantes, seguida de Argentina y Colombia, con 189 y 90 originales, respectivamente. En cuanto a géneros, los más recurrentes han sido las novelas distópicas, los noir rural, propuestas de corte histórico y temáticas LGTBI y medioambientales.