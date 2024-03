Stefan Zweig y las mujeres: "A ti, que nunca has sabido quien soy"

El ensayista, biógrafo, traductor y novelista Stefan Zweig, uno de los escritores que mejor ha sabido trasladar al papel la decadencia y desplome de una sociedad, diseñó unos personajes femeninos tan complejos como abrumadores, allá por la primera mitad del siglo XX. Los impregnó de su sensibilidad y los colocaba en una tesitura que sobrecoge a un lector contaminado por emociones extremas. Ellas son fuertes y vulnerables. No podemos obviar, como resulta lógico, que Zweig es un hombre de su tiempo.

Sus obras son ya de dominio público y esto ha favorecido la reedición de algunos de sus mejores títulos. La editorial Arpa, con el propósito de incorporar a su catálogo grandes obras de la literatura universal, ha publicado Tres relatos de mujeres, que reúne bajo un mismo título tres novelas en las que profundizó en la psicología femenina, opacadas por libros como Momentos estelares de la humanidad o El mundo de ayer.

Stefan Zweig escribió Miedo en 1913 pero no fue publicado hasta casi una década más tarde. Es tan inquietante como narrativamente impecable. Una mujer, aburrida de su acomodada vida junto a su familia, tiene una aventura con otro hombre. El autor contagia al lector del temor de la protagonista por ser cazada y del recelo de la culpa. En su cabeza se instala una neurosis por la que la mirada de cualquier extraño es prácticamente una amenaza velada. Describe cómo, paralizada por el miedo, es incapaz de bajar unos escalones...como ese mal sueño que todos hemos tenido alguna vez. Subyacen temas como las desigualdades sociales o el destino

En Carta a una desconocida, publicada en 1922, cuenta la historia de un amor obsesivo. Un escritor recibe una carta manuscrita, con letra presumiblemente de mujer, de una desconocida que le narra su vida. No lleva remitente ni firma y va encabezada por un enigmático "A ti, que nunca has sabido quien soy". Lo que prosigue no es menos turbador: "Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida, una vida que fue siempre la tuya desde la primera hasta la última hora". El autor explora el amor desigual y el resentimiento de una enferma que tan solo es invisible, ni siquiera despechada.

Esta novela corta, adaptada al cine en tres ocasiones, convirtió a Zweig en el escritor en lengua alemana más leído.

Carta de una desconocida, de 1948.

El último título que recoge este volumen es Veinticuatro horas de la vida de una mujer, en la que el austriaco revela la pasión desmedida y acuciante de una mujer sometida a los convencionalismos sociales. Una señora mayor, confiesa haber vivido, en un casino, veinticuatro horas "más excitantes" que cualquier juego", "que turbaron por muchos años" su existencia.

Zweig describe con una elegancia pasmosa como la mujer tiene la habilidad de reconocer la personalidad y el temperamento de los jugadores según su destreza con las manos sobre el tapete verde. El frenesí de unas en particular, las de un joven veinteañero, le atraen desesperadamente. Entonces, el resto del salón, se vuelve borroso. Parte del relato esta cubierto por una patina moral y religiosa bastante interesante.

Tres relatos de mujeres cuenta con un posfacio, a cargo de la novelista Marta Sanz, Premio Herralde de novela o el XI Premio Vargas Llosa de relatos, en el que explica por qué son "tremendamente contemporáneas". En los tres, se reconoce la condescendencia de un hombre de su época y esa tolerancia hacia las mujeres cabales que un día son imprudentes. Como dice Sanz: "Bajo la luz de la piedad de un hombre, reinterpretan toda su vida. La encaminan. La encauzan".

La edición y la traducción es de Luis Fernando Moreno Claros, gran experto en Zweig y autor de la biografía Stefan Zweig (Arpa, 2023).

Stefan Zweig. Tres relatos de mujeres (Veinticuatro horas de la vida de una mujer, Miedo y Carta de una desconocida). Editorial Arpa. Traducido por Luis Fernando Moreno Claros. 208 páginas.