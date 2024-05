Muere Paul Auster a los 77 años

El escritor estadounidense Paul Auster ha muerto este martes en Brooklyn, el barrio en el que vivía en Nueva York, según ha adelantado The New York Times. Auster, que tenía 77 años, sufría cáncer de pulmón.

Nacido en el seno de una familia judía de ascendencia austríaca en 1947 en Newark (Nueva Jersey), Auster haría de Brooklyn su casa y el escenario de sus novelas, especialmente en las décadas de 1980 y 1990.

Su obra, entre la que destacan La trilogía de Nueva York, Brooklyn Follies, Sunset Park, Invisible o El libro de las ilusiones, ha sido traducida a más de cuarenta idiomas. En ellas, construyó laberintos literarios en los que mezcló ficción y autobiografia. Además de las novelas que le dieron fama, también ha publicado poesía, relatos, ensayos y guiones de teatro y de cine.

Entre los muchos galardones recogidos a lo largo de su carrera está el Premio Príncipe de Asturias de las Letras concedido en 2006. "Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento", dijo en su discurso.

En noviembre de 2023 publicó su última obra, Baumgartner, que llegó después de la novela 4 3 2 1, de 2017, los ensayos La llama inmortal de Stephen Crane, de 2021, y Un país bañado en sangre, también de 2023.