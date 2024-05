Vanoli: "Todos los que han sido verdaderos imperios han sabido utilizar el mar"

El historiador italiano Alessandro Vanoli se ha embarcado en la ambiciosa misión - una "locura", dice él- de contar cuatro millones de años de historia del mar y de sus protagonistas en un solo libro, abalado con el premio literario Melvin Jones. Son páginas en las que cabe Magallanes, el capitán Ahab, krakens, Vespucio, Simbad el marino o Jacques Cousteau.

Historia del mar (Ático de los libros) es un ensayo que recorre desde la geología antigua y los inicios de la vida, los dinosaurios, los peces primitivos y los grandes cataclismos a las primeras y precarias embarcaciones o los grandes mitos. Se detiene en importantes civilizaciones marineras como los fenicios, los vikingos o los españoles. Pero no todo está en pretérito. El autor explica el mapa geopolítico actual a través de submarinos y portaaviones.

"Como historiador, normalmente trabajas sobre momentos muy específicos de la historia, bastante breves, donde puedes controlar toda la bibliografía y las fuentes. Pero quería hacer algo diferente, tener una perspectiva muy amplia sobre la visión que tenemos del mar como sociedad y su papel en el devenir de la humanidad", explica el autor a Libertad Digital. "La historia es la ciencia del hombre en el tiempo, decía el historiador francés Marc Bloch. El mar te permite ver las relaciones del hombre con el hombre y, a su vez, descubrir al hombre como especie entre las especies", añade.

Alessandro Vanoli, historiador. | Ático de los libros

Este ensayo le ha llevado dos años de escritura y más de veinte de aprendizaje. Vanoli es experto en la historia mediterránea y en la presencia islámica medieval en la península Ibérica y Sicilia. Su relación con el mar comienza de la mano de la literatura, con La Odisea, un libro que leyó de niño casi sin entender: "Los protagonistas son los dioses, son ellos quienes mueven a los hombres. El mar se muestra mucho más fuerte que los hombres y lo hemos percibido siempre así hasta hace dos o tres siglos, que empezamos a sentirnos propietarios y eso es un error".

Gregory Peck como el capitán Ahab en Moby Dick.

Luego llegó Moby Dick, un libro que le marcó como lector y como historiador porque "explica la pelea que, desde el siglo XIX, comienza a haber entre hombre y naturaleza". "Es casi un manual de lo que hoy somos", considera.

Vanoli incluye constantes referencias a la mitología, la pintura, la gastronomía o la literatura, pero, sobre todo, habla de historia. De cómo los romanos descubrieron las Islas Canarias, conocidas como Islas Afortunadas en las que los campos de grano y vid crecían con facilidad; o cómo con el deterioro del Imperio romano el mar empezó a ser un lugar hostil en el que cualquiera podía ser asaltado. El lector descubrirá por qué "vikingo" se convirtió en sinónimo de pirata y cómo fue su llegada a Canadá; así como las figuras de Cristóbal Colón, Magallanes y Elcano.

Dominas el mar, dominas el mundo

Históricamente, la civilización o el pueblo que controlaba el espacio marítimo dominaba la escena política, económica y militar. "Depende mucho de los periodos históricos, pero si hablamos del siglo XVI, por supuesto que hay que hablar de españoles y portugueses; en el XVII, de holandeses; y en el XIX, ingleses. Todos los que han sido verdaderos imperios han sabido utilizar el mar. Roma también tuvo la necesidad de controlar y disfrutar del mar. Sin mar, no hay imperio, dejando de lado la historia de Rusia que tiene otras particularidades".

Llegada de Elcano y resto de hombres tras la primera vuelta al mundo

El historiador italiano destaca la primera circunnavegación a la Tierra: "Nunca hemos visto una cosa así. Es una de las experiencias humanas más espectaculares de la humanidad, no solo por la proeza que supuso. Magallanes y Elcano lograron el mayor cambio de percepción del mundo de la historia hasta hoy".

También comenta grandes hitos científicos como la brújula: "los grandes avances se producen en el encuentro entre civilizaciones diferentes. Alrededor del siglo X, los chinos conocen el magnetismo, pero no saben usarlo, solo lo utilizan para adivinaciones. Pero tras encontrarse con los árabes, se descubre que el objeto magnetizado apunta siempre a la misma dirección. En principio creían que era el Sur. Eso produce una serie de mapas con el Sur en el Norte. En pocos años, gracias a los mercantes del sur de Italia, llega a todo el Mediterráneo. Gracias a la brújula se producirán en pocos años nuevos mapas como el Atlas Catalán". Esta carta náutica de 1375 fue "dibujada por representantes de la Corona de Aragón y contenía un diagrama situado en el margen izquierdo que representaba de forma esquemática la procedencia de los vientos en base a los cuatro puntos cardinales. Se trata de la primera rosa de los vientos de la que tenemos constancia".

Atlas catalán.



Se suele decir que conocemos más del espacio que del fondo de los océanos. "Pensar en todo lo que desconocemos del mar nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra singularidad, somos nada frente a este inmenso mundo. El mar nos da la oportunidad de conocer más sobre nosotros mismo, pero esto es un idealismo", dice Vanoli. Cada mes "se descubren nueve nuevas especies marinas pero eso no nos dice nada porque es un gusano más o un gusano menos". "Hay un mundo infinito por descubrir. Creo que tenemos que comprender mucho sobre el mar, pero no sé si seremos capaces. No tenemos interés en conocer, sino en utilizar", reivindica el italiano.

En el siglo XX, dice Vanoli, todos los territorios estaban explorados y catalogados. Empezó una época dorada para la oceanografía pero también se puso el foco en mitos y leyendas como la Atlántida, la ciudad submarina, o el triángulo de las Bermudas en el que desaparecían aviones misteriosamente. "Como historiador, no puedo hablar de esas historias. Hay personas muy beligerantes que defienden eso. La Atlántida es una quimera. Cuando digo que fue solo algo que dijo Platón suelo tener problemas. El mar tiene cosas mejores para hacernos soñar".

Le encantan las películas con el mar como protagonista. "Lo importante es que sea buena, con acción, divertida, más que el rigor científico. Se permiten pequeñas locuras. Para informarse, hay documentales y estudios", dice entre risas.

Alessandro Vanoli. Historia del mar. Editorial Ático de los libros, 2024. Traducción: Elena Rodríguez. ISBN: 978-84-19703-26-2. PVP: 29,95 €. Páginas: 672