Bochorno viral de David Uclés cantando 'Los Piconeros' en Cambridge pagado por el Instituto Cervantes

Todos los regímenes de izquierdas han tenido sus escritores, intelectuales…, 'agradaores' de turno, que al calor de la subvención ideológica del poder han hecho carrera. David Uclés podría ser nuestro Gorki, nuestro Alberti…, por hacernos una idea. El fenómeno literario con esteroides de Uclés ha sumado un nuevo hito en su proyección internacional con la ayuda de todos nosotros, con fondos públicos.

El autor español participó el pasado 15 de octubre de 2026 en una sesión especial del llamado Foro Cervantes, celebrado en el campus de la Universidad de Cambridge. Uclés, por cierto, que hace unos días se fue, libreta en mano, a tomar nota de las actividades y hábitos de los acampados en la Puerta del Sol: la narrativa en su máximo apogeo. Si muchos tienen que taparse la nariz para pasar y la estación de metro de Sol ha tenido que cerrar por insalubridad, él escribió: "Es un pulmón que respira". Cuando uno sólo ve lo que quiere ver y ve para quien le paga mejor.

David Uclés, que antes era el tonto del pueblo y ahora un escritor intelectual, ve en la acampada del Sol la ciudad del futuro: "Es un pulmón que respira, una ciudad viva". Fuente: https://t.co/QbB1eC7x39 pic.twitter.com/hth2dteEpS — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) October 10, 2026

El encuentro, organizado por el Instituto Cervantes de Londres, donde también actuó al día siguiente, justifica la invitación porque el autor de La península de las casas vacías es "una de las voces más originales y prometedoras de la literatura española contemporánea". Original sí es. El Cervantes, en colaboración con la Facultad de Lenguas Modernas y Medievales y Lingüística de la institución británica (MMLL Cambridge), quiere, nos dicen en su web, "reflexionar sobre la creación literaria actual y el papel de la literatura en la comprensión de los grandes desafíos de nuestro tiempo". Desafío es que todavía haya alumnos que se tomen en serio ir a estas universidades wokes.

Los piconeros, versión apenada

El momento más viral de la intervención de Uclés no ha sido su discurso o su reflexión literaria, sino una canción que interpretó a capela, a las palmas y dándose en el pantalón, a modo de cajón flamenco. Con su boina característica encasquetada, desafina y afina según vienen las estrofas. El número musical demuestra que no siempre menos es más. El tema elegido es "Los piconeros", compuesto por Ramón Perelló y Juan Gabriel García Escobar y popularizado por Imperio Argentina. Alguno que otro espectador de la red social X le pide que para la próxima ataque "La Tarara".

Le hemos enviado a Cambridge con el Instituto Cervantes, gastos pagados, a cantar Los Piconeros … En fin … No tengo palabras 😳😳😳🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/FSSg9OrHi1 — Marta Pastor (@MartaPastor) October 18, 2026

No es la primera vez que Uclés causa hilaridad en las redes por su pintoresquismo. Las burlas se centran en que la institución que representa al idioma español en el mundo organice un viaje oficial a una universidad como Cambridge con todos los gastos cubiertos y que el autor termine cantando en una silla en ese ejercicio de pobrismo estético desatalentado que tanto le gusta a la izquierda actual.

El Instituto Cervantes insiste en que la presencia de Uclés en Londres es porque "su obra se caracteriza por una mirada innovadora sobre la memoria, la identidad y la historia". El historiador Pedro Corral desmenuzó las tergiversaciones históricas de la novela de Uclés, entre ellas, que el presidente de la República, Manuel Azaña, evitara que sus profesores agustinos del colegio de San Lorenzo de El Escorial acabaran ajusticiados en Paracuellos del Jarama: "Salvó a los monjes agustinos de su colegio en El Escorial (sic) nada más estallar el conflicto" (página 252). No fue así. José María Marco ya lo contó para Libertad Digital: más de sesenta frailes fueron trasladados a checas y después asesinados por el Gobierno republicano.

Siempre al calor de lo público, este escritor ya se benefició de la partida del Gobierno de Sánchez habilitada para los actos del llamado Año Franco, su primera novela la publicó la Universidad Complutense y posteriormente ha recibido varias ayudas para su actividad literaria, entre ellas una beca Leonardo de la Fundación BBVA y una beca Montserrat Roig del Ayuntamiento de Barcelona.

De esta última 'uclesada' la que sale peor parada es a la Universidad de Cambridge, otrora campus de Isaac Newton, Darwin, Lord Byron o Winston Churchill.

Uclés está de gira con el Instituto Cervantes. Además de dos bolos en Londres, tendrá otros dos en Alemania y luego viaja a Italia. Ha estado en Atenas, en Dublín… Sánchez y García Montero dilapidan recursos y lapidan la imagen de las letras españolas fuera de nuestras fronteras.