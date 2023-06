Un policía obliga a Rocío Saiz a taparse el pecho y Àngels Barceló advierte: "La ola reaccionaria ya está aquí"

A las seis de la mañana la periodista Àngels Barceló abría su programa en la Cadena Ser con esta advertencia: "para el que no lo quiera ver, hay bastantes síntomas para afirmar que la ola reaccionaria ya está aquí". Pablo Iglesias, tertuliano, en RAC1 decía "que tengamos que disfrutar del torso desnudo de Iggy Pop, una cosa normalizada que un señor de ochenta años se quite la camiseta, y que una mujer no se la pueda quitar... Es como si estuviéramos en el franquismo, como en la universidad de los 70, cuando llega la brigada político social…". Otra tertulia añadía: "y que no abra la noticia los informativos". La política trans Carla Antonelli, también ha aprovechado para pedir el voto, ya no por el PSOE, partido del que se marchó hace unos meses por el trámite parlamentario de la Ley Trans.

Ñoras/ñores esta es la España del PP y VOX, por si quedan dudas de lo que hay que votar el próximo 23 de julio ✊🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/dohx3SEM4i — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) June 25, 2023

Este pasado sábado durante las fiesta del Orgullo en Murcia un policía interrumpió el concierto que la cantante Rocío Saiz ofrecía en la Plaza Cardenal Belluga cuando ésta se quedó desnuda de cintura para arriba mientras interpretaba la canción "Como yo te amo". Es algo que, contaba ella, lleva haciendo diez años mientras pronuncia la frase: "¡Para todos aquellos que dicen que las mujeres tenemos que ser discretas!". En abril de 2022 la cantante fue invitada por el PSOE al Congreso de los Diputados para hablar "sobre visibilidad lésbica y paridad en las industrias culturales".

Saiz pudo acabar el concierto tapada con una bandera arcoíris, "o me cubría o me llevaban esposada", ha declarado. Según su relato, una vez que bajó del escenario se la obligó a entregar su documentación y se le informó de que su gesto violaba la ley debido a la presencia de menores. La cantante ha acusado al agente de "abuso de poder y mansplaining". Antes de cerrar su espectáculo volvió a enseñar los pechos.

La policía para un concierto porque Rocío Saiz (la vocalista) se quita la camiseta. El problema del auge de la ultraderecha tiene que ver también con la izquierda que compra toda la basura anti-feminista 👇🏻 pic.twitter.com/dS4VG7o61L — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 26, 2023

https://twitter.com/rocio__saiz/status/1673081756390440963?s=20

Saiz ha contado al diario El País que en 2018 esto mismo le costó una multa en la localidad murciana de Molina de Segura.

"Esto es lo que habéis votado"

La cantante ha dado más detalles del incidente del sábado. Según ella, el inspector que la esperaba le dijo "literal: mira, te voy a explicar una cosa para que la entiendas. Como me imagino que nunca has trabajado y no sabes lo que es trabajar, yo estoy haciendo mi trabajo". Ella le preguntó "¿Tienes hijas?", a lo que contestó que sí; y "¿Si fuese un hombre me estarías denunciando?" a lo que contestó "rotundamente no". Al parecer el inspector le respondió, "esto es lo que habéis votado". Según Saiz "toda la noche estuve pidiendo que por favor me lo quitaron de encima". La protagonista ironizaba: "Las leyes por las que me llegará el atestado policial y que se supone que he incumplido son: enaltecimiento del orden. Exhibicionismo. Desacato a la autoridad. Y supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo".

La policía de Murcia ha abierto un expediente al inspector que paró el concierto y una investigación interna después de lo ocurrido. Ha declarado que esta persona actuó "por su cuenta". Aseguran que "no hubo ninguna instrucción política" que motivara la intervención. "Fue una actuación puntual y no totalmente correcta, de ahí que se quiera investigar lo ocurrido", han afirmado fuentes policiales a La Verdad de Murcia. La intérprete ha escrito en sus redes, "que asuman que ha sido un abuso de poder es la mayor felicidad que puedo tener después de la humillación que sufrimos por parte de este señor". Su último disco se titula "Autoboicot y descanso".

NO PUEDO MÁS

NO QUIERO MÁS

Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras.

A ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuantas. pic.twitter.com/G86cgQb5Sj — Rocio Saiz (@rocio__saiz) June 24, 2023

Rocío Saiz ha contado todo en la red social Twitter donde ya ha declarado que no puede más, "Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras".