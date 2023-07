Muere Sinéad O'Connor a los 56 años

Según adelanta el diario Irish Times la cantante irlandesa Sinéad O’Connor ha fallecido este miércoles con tan solo 56 años de edad. O’Connor, una de las mejores voces de la historia del pop, alcanzó fama mundial con una versión de la canción Nothing Compares 2 U de Prince, que fue número uno en todo el mundo en el año 1990.

Pero tal fama y de una forma tan súbita supusieron más problemas que alegrías en la posterior vida de la cantante, que a pesar de haber grabado diez discos siempre ha transmitido la sensación de que sus polémicas afectaron a una carrera musical que podría haber sido más brillante y exitosa.

Entre estas polémicas destaca la que protagonizó en 1992, cuando rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II durante una actuación en Saturday Night Live, uno de los programas televisivos de más audiencia en Estados Unidos. Años después y entre muchos problemas personales transcendió también que la cantante se había convertido al islam.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante y compositora irlandesa dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo Tom Tom Macute hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de U2 y colaboró en la composición de la banda sonora de la película 'Captive'. En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, The Lion And The Cobra, que consiguió una nominación para los premios Grammy.