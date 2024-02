Los 5 hijos de Paco de Lucía no lo olvidan en el X aniversario de su muerte

Se acerca el 25 de febrero, fecha del décimo aniversario de Paco de Lucía, el más grande guitarrista español de los últimos tiempos, unido a la historia en el pasado de los tres más brillantes con ese instrumento: Ramón Montoya, Sabicas y Niño Ricardo. Le van a dedicar un homenaje extraordinario en Nueva York y esperamos que también en Algeciras, su ciudad natal.

Fue el 25 de febrero de 2014 cuando jugando al fútbol con el benjamín de sus hijos, Diego, de ocho años, se sintió repentinamente mal, en la playa mexicana de Playa del Carmen, cercana a su rústica casa. Acudió en seguida su segunda esposa para llevarlo al hospital más cercano, donde entró por su propio pie. Se desmayó. Los facultativos lo atendieron durante una hora. Estaba herido de muerte. Un infarto de miocardio se lo llevó para siempre.. Tenía sólo sesenta y seis años y tiempo por delante para sorprendernos más y más con su talento musical. Sin olvidar los sonidos del más puro flamenco se había adentrado asimismo en las profundidades mágicas del "free jazz".

A Paco de Lucía, para qué ocultarlo, le gustaban mucho las mujeres. Salió con unas cuantas. Pero sus amores únicamente fueron dos. El primero, Casilda Varela Anpuero.

Se conocían desde muy jóvenes. Casilda había nacido en Marruecos, después con su familia se radicó en Andalucía y finalmente, ya casada con Paco, en Madrid, con sus tres hijos. Casilda era hija del bilaureado general José Enrique Varela, aquel que nada más terminar la guerra civil condecoró a Franco en un magno desfile en el paseo de la Castellana de Madrid, al término del conflicto, con la Laureada de San Fernando, la más alta condecoración militar, al menos entonces, que sepamos. Casilda, consecuencia de la profesión de su progenitor, recibió una severa educación. Su madre, cántabra, pertenecía a una rica y aristocrática familia. Y cuando aquella planteó la boda que habían acordado ella y Paco, los Varela se opusieron rotundamente.

Esa decisión de sus padres, movió a Casilda a casarse civilmente con Francisco Sánchez Gómez (Paco de Lucía) fuera de España, para evitar conflictos y aglomeración de periodistas. La ceremonia tuvo lugar en Amsterdam, donde estaba centralizada la casa discográfica del guitarrista, Philips, cuyos directivos se encargaron de facilitar a los novios todo lo referente a la organización de su enlace. Acaeció en enero de 1977.

Casilda siempre fue una mujer arrolladora en simpatía, muy inteligente, de costumbres nada burguesas, por eso chocaba a menudo con los suyos, tan conservadores. Con Paco coincidía en múltiples cosas. Sorprendió que se divorciaran, siendo ya padres de tres hijos, tras su prolongada convivencia de veinte años. ¿Qué les pasó? Tal vez, entre alguna otra ignorada causa, las prolongadas ausencias de Paco, fuera del hogar, consecuencia de sus constantes contratos dentro y fuera de España, contribuyeron a la ruptura de la pareja. Me consta que, al menos, ella lo seguía queriendo en la distancia.

Hasta 1973, Paco de Lucía, azuzado siempre por su padre, un veterano y modesto guitarrista, Antonio Sánchez que desde que aquel era muy chico le instaba a practicar más y más la guitarra, hasta casi ver sus dedos doloridos y a veces sangrando, se ganaba la vida dignamente, pero sin elevados emolumentos, acompañando a cantaores de tablaos flamencos. Y en la mencionada fecha es cuando se destacó como solista tras grabar un álbum trascendental en su carrera, "Fuente y caudal", del que surgió su sensacional éxito: una rumba incluida a última hora en la grabación, que le vino a la mente en menos de una hora: "Entre dos aguas". A partir de entonces, con la ayuda importante de su representante artístico, el locutor Jesús Quintero (El loco de la colina), que lo promovió desde su programa en Radio Nacional de España, Paco de Lucía fue poco a poco haciéndose popular fuera de su ámbito flamenco, entre estudiantes universitarios, gente joven en general, que lo aupó cuando hasta entonces nunca los discos instrumentales de ese género se habían popularizado tanto, con espectaculares ventas. Y el nombre de Paco de Lucía se asoció también fuera de nuestras fronteras en destacados festivales, actuaciones televisivas, en grandes recintos. Probó lo clásico, sin saber leer una partitura, con "El Concierto de Aranjuez", de Joaquín Rodrigo, que minimizó el extraordinario trabajo de quien era autodidacta en tales vericuetos hasta entonces orquestales. Más adelante probó con el jazz fusión. Y también asombró a quienes eran ya veteranos en esas lides.

A Paco no le importaba el dinero: sólo la creación de sus muchas veces difíciles piezas de componer, como así me lo manifestó tantas veces como lo entrevisté. No le gustaba mucho hablar, era tímido como todos que lo conocieran lo han descrito. Pero cordial siempre con los periodistas que lo tratamos cuando comenzó su popularidad. Con su reducido número de amigos de toda la vida, era otro, sobre todo si estaba en Algeciras, disfrutando de una buena comida. Así se expansionaba, intercambiaba chistes y ocurrencias, para olvidarse de momento del sacrificio que le costaba viajar continuamente y salir al escenario para dar recitales de algo más de una hora. La agilidad de sus dedos no le evitaban sufrimientos.

Descubrió México. Y un lugar tranquilo, porque huía de las grandes ciudades. Antes de afincarse definitivamente en los alrededores de Cancún estuvo viviendo en Toledo y en Palma de Mallorca, con quien fue su segunda mujer, Gabriela Canseco. Si la separación de Casilda Varela no tuvo mucho eco en la prensa, tampoco sus primeros meses junto a la universitaria mexicana. Esta, se dedicaba a la restauración de inmuebles, dependiendo del Instituto Nacional de Antropología de México, y poseía amplios conocimientos geológicos y arqueológicos. Descendía de una muy culta familia.

Si con Casilda Varela Paco "estuvo de novio" ocho años hasta casarse, con Gabriela Canseco esperó un tiempo, no tanto desde luego, hasta contraer matrimonio civil en 2007. Me fio de esta fecha, porque así consta en la excelente biografía de Juan José Téllez, "Paco de Lucía. El hijo de la portuguesa", dado que en otras publicaciones figura 2000 como el año del enlace.

A Paco le encantaba pescar, salir de su refugio casero con la pertinente caña y el cubo para retornar luego con alguna pieza, que él mismo cocinaba en el nuevo hogar que había formado en la playa mexicana, ya citada, del Carmen con Gabriela Canseco, que le dio dos hijos; ya era entonces, en total, padre de cinco.

Esos cinco retoños que son, a saber: Casilda (Sisi), periodista, escritora, que publicó la novela "Te espero en la próxima esquina del otoño", cuyo argumento giraba sobre el amor que sostuvieron sus progenitores. Luego esté Lucía (Chía), abogada, especializada en propiedad intelectual. Quizás la llevó a ello las injusticias que le sucedieron a su padre cuando le privaron un tiempo de ciertos derechos de autor que le correspondían, y pudo al final recuperar, desgraciadamente ya él muerto. A la que en la lista familiar seguía el benjamín, Francisco (Curro entre los suyos) que siguió unos cursos de cinematografía en Nueva York, conocimientos que expresó en su magnífico documental "La búsqueda", de 2015, premiado con un Goya en esa especialidad.

A esos tres hijos agreguemos los dos habidos en su unión con Gabriela Canseco: Antonia, estudiante de Derecho, y Diego, aún cursando Bachillerato. Los cinco se reúnen a menudo y estos días evocan el cariño de su padre y su fabulosa vida artística.

No se olvidan nunca de él en Algeciras, donde una estatua y una Fundación que lleva su nombre sirven para reavivar continuamente su figura. La Universidad de Cádiz le otorgó en su día el título de "doctor Honoris Causa". Y en Nueva York está previsto el homenaje extraordinario a celebrarse desde el 20 al 24 de febrero, que se iniciará con el festival "Paco de Lucía Legacy", donde están ya anunciados los siguientes artistas de primera línea: Rubén Blades, Carmen Linares, Diego "El Cigala", Farruquito, Al Di Meola, José Mercé, Rafael Riqueni, Niño Josele y también otro grupo numeroso de músicos especialistas de jazz. Habrá en jornadas sucesivas más eventos en su recuerdo, con la proyección del ya mentado documental de su hijo Curro y la presentación del libro de César Suárez "El enigma de Paco de Lucía".